मारुति सुज़ुकी अपने सभी नेक्सा कार्स पर दे रही है धमाकेदार ऑफ़र!

- अगस्त में 1.4 लाख रुपए तक की बचत का मौक़ा
- सबसे ज़्यादा इनविक्टो पर मिल रही छूट
अगर आप इस फ़ेस्टिव सीजन में नई मारुति सुज़ुकी नेक्सा कार लेने का प्लान बना रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए एकदम सही मौक़ा है। कंपनी अपनी पूरी नेक्सा रेंज पर 1.4 लाख रुपए तक के शानदार ऑफ़र दे रही है। इस लिस्ट में बलेनो, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, XL6, इनविक्टो और जिम्नी जैसे पॉपुलर मॉडल्स शामिल हैं।
ऑफ़र में आपको कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफ़र के साथ वीइकल स्क्रैपेज स्कीम का फ़ायदा भी मिलेगा। ध्यान रहे, डिस्काउंट वेरीएंट, स्टॉक और लोकेशन के हिसाब से बदल सकता है।
मॉडल-वाइज ऑफ़र
मॉडल्स के नाम
मिलने वाले ऑफ़र्स
इनविक्टो
1.40 लाख रुपए तक
ग्रैंड विटारा
1.35 लाख रुपए तक
जिम्नी
1 लाख रुपए तक
इग्निस
62,000 रुपए तक
बलेनो
50,000 रुपए तक
फ्रॉन्क्स
45,000 रुपए तक
XL6
25,000 रुपए तक
सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इनविक्टो, ग्रैंड विटारा और जिम्नी पर मिल रहा है। वहीं, बलेनो, फ्रॉन्क्स और XL6 भी अच्छे-ख़ासे डिस्काउंट के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं।
यह ऑफ़र सिर्फ़ अगस्त में की गई बुकिंग्स के लिए ही मान्य हैं। तो अगर आप नेक्सा की कोई कार घर लाने का मन बना रहे हैं, तो देर न करें और नज़दीकी नेक्सा डीलरशिप से वेरीएंट और ऑफ़र की पूरी डिटेल ले लें। हो सकता है कि, यह डील आपके लिए साल की सबसे बड़ी बचत साबित हो!
अनुवाद: गुलाब चौबे