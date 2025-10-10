CarWale
    AD

    मारुति सुज़ुकी ने खोला 5000वां अरीना सर्विस सेंटर

    Read inEnglish
    Authors Image

    Desirazu Venkat

    106 बार पढ़ा गया
    मारुति सुज़ुकी ने खोला 5000वां अरीना सर्विस सेंटर
    • कोयंबटूर (तमिलनाडु) में है स्थित
    • ब्रैंड ने हर साल क़रीब 3 करोड़ गाड़ियों की सर्विस करने का किया दावा

    मारुति सुज़ुकी ने भारत में एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपना 5000वां अरीना सर्विस सेंटर शुरू किया है, और यह नया सेंटर कोयंबटूर (तमिलनाडु) में खोला गया है।

    यह नया वर्कशॉप क़रीब 3,200 वर्गमीटर में फैला है और यहां सभी मारुति सुज़ुकी कार्स की सर्विस और बॉडी रिपेयर की सुविधा मिलेगी। यहां चार सर्विस बे और चार बॉडी रिपेयर बे दिए गए हैं, जिनमें एड्वांस मशीनें और टूल्स लगे हैं। इससे ग्राहकों को तेज़, आसान और भरोसेमंद सर्विस मिलेगी।

    Maruti Suzuki Front View

    इस नए सेंटर का उद्घाटन मारुति सुज़ुकी के राम सुरेश अकेला (इग्ज़ेक्युटिव ऑफ़िसर, सर्विस) और ताकाहिरो शिराइशी (इग्ज़ेक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट, सर्विस) ने किया। इसके अलावा, मारुति सुज़ुकी इंडिया के एमडी और सीईओ हिसाशी टेकुची ने कहा, कि “हम चाहते हैं कि हर ग्राहक को उसके नज़दीक ही बेहतर सर्विस मिले। हमारी कोशिश है कि, सर्विस आसान, सस्ती और भरोसेमंद हो ताकि लोगों को अपनी कार को लेकर कोई परेशानी न हो।”

    इस नए सेंटर के साथ अब मारुति सुज़ुकी के पास पूरे देश में 5640 सर्विस टचपॉइंट्स हो गए हैं, जो 2818 शहरों में फैले हैं।

    साथ ही कंपनी ने वित्तीय साल 2024-25 में रिकॉर्ड 2.7 करोड़ से ज़्यादा कार्स की सर्विस की है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ़ अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच ही 1.4 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों की सर्विस की जा चुकी है। कंपनी का कहना है कि, उसका नेटवर्क अब हर साल क़रीब 3 करोड़ गाड़ियों की सर्विस करने की क्षमता रखता है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    बेंटले ने मुंबई में खोला अपना पहला शो-रूम; अब देश में होगी लग्ज़री कार्स की डायरेक्ट बिक्री
     अगला 
    रोहित शर्मा ने ख़रीदी नई टेस्ला मॉडल Y; जानिए कितनी ख़ास है यह लग्ज़री ईवी!

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    गैलरी

    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    171223 बार देखा गया
    605 लाइक्स
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    youtube-icon
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    CarWale टीम द्वारा23 Sep 2025
    52142 बार देखा गया
    255 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • लोकप्रिय
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लोकप्रिय कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    171223 बार देखा गया
    605 लाइक्स
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    youtube-icon
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    CarWale टीम द्वारा23 Sep 2025
    52142 बार देखा गया
    255 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • मारुति सुज़ुकी ने खोला 5000वां अरीना सर्विस सेंटर