मारुति सुज़ुकी ने खोला 5000वां अरीना सर्विस सेंटर

कोयंबटूर (तमिलनाडु) में है स्थित

ब्रैंड ने हर साल क़रीब 3 करोड़ गाड़ियों की सर्विस करने का किया दावा

मारुति सुज़ुकी ने भारत में एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अपना 5000वां अरीना सर्विस सेंटर शुरू किया है, और यह नया सेंटर कोयंबटूर (तमिलनाडु) में खोला गया है।

यह नया वर्कशॉप क़रीब 3,200 वर्गमीटर में फैला है और यहां सभी मारुति सुज़ुकी कार्स की सर्विस और बॉडी रिपेयर की सुविधा मिलेगी। यहां चार सर्विस बे और चार बॉडी रिपेयर बे दिए गए हैं, जिनमें एड्वांस मशीनें और टूल्स लगे हैं। इससे ग्राहकों को तेज़, आसान और भरोसेमंद सर्विस मिलेगी।

इस नए सेंटर का उद्घाटन मारुति सुज़ुकी के राम सुरेश अकेला (इग्ज़ेक्युटिव ऑफ़िसर, सर्विस) और ताकाहिरो शिराइशी (इग्ज़ेक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट, सर्विस) ने किया। इसके अलावा, मारुति सुज़ुकी इंडिया के एमडी और सीईओ हिसाशी टेकुची ने कहा, कि “हम चाहते हैं कि हर ग्राहक को उसके नज़दीक ही बेहतर सर्विस मिले। हमारी कोशिश है कि, सर्विस आसान, सस्ती और भरोसेमंद हो ताकि लोगों को अपनी कार को लेकर कोई परेशानी न हो।”

इस नए सेंटर के साथ अब मारुति सुज़ुकी के पास पूरे देश में 5640 सर्विस टचपॉइंट्स हो गए हैं, जो 2818 शहरों में फैले हैं।

साथ ही कंपनी ने वित्तीय साल 2024-25 में रिकॉर्ड 2.7 करोड़ से ज़्यादा कार्स की सर्विस की है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ़ अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच ही 1.4 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों की सर्विस की जा चुकी है। कंपनी का कहना है कि, उसका नेटवर्क अब हर साल क़रीब 3 करोड़ गाड़ियों की सर्विस करने की क्षमता रखता है।

अनुवाद: गुलाब चौबे