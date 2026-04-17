CarWale
    AD

    मारुति सुज़ुकी इग्निस होगी बंद! टाटा पंच को टक्कर देने वाली नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    2,028 बार पढ़ा गया
    मारुति सुज़ुकी इग्निस होगी बंद! टाटा पंच को टक्कर देने वाली नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी

    कभी-कभी कुछ कार्स सिर्फ़ एक वीइकल नहीं होतीं, बल्कि यादों का हिस्सा बन जाती हैं। मारुति सुज़ुकी इग्निस भी कुछ ऐसी ही कार रही है। थोड़ी अलग, थोड़ी हटकर, और हर किसी की नहीं, लेकिन जिनकी थी, उनके लिए काफ़ी ख़ास थी। शहर की सड़कों पर इसकी छोटी साइज़ और अलग पहचान इसे भीड़ से अलग बनाती थी। अब जब इसके बंद होने की बातें सामने आ रही हैं, तो यह सिर्फ़ एक मॉडल का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र का आख़िरी पड़ाव है, जिसने अपनी अलग पहचान बनाई, भले ही वो हर किसी की पसंद न बन सकी हो।

    नेक्सा के ज़रिए बेचीं जाने वाली यह कार एक छोटी एसयूवी जैसे लुक वाली हैचबैक के रूप में पेश की गई थी, लेकिन यह ज़्यादा ख़रीदारों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई।

    अब सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि इग्निस का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। साथ ही, इसकी बुकिंग्स भी अब बंद हो चुकी हैं और डीलरशिप्स पर यह स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

    अब क्यों सही है इसे बंद करना?

    अब बाज़ार में छोटी एसयूवी की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मारुति सुज़ुकी एक नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है, जो टाटा पंच जैसी कार्स को टक्कर देगी।

    Maruti Suzuki Ignis Left Front Three Quarter

    नई कार में ज़्यादा मज़बूत एसयूवी जैसा लुक, बेहतर स्पेस और सीएनजी जैसे ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिससे यह ज़्यादा लोगों के लिए सही ऑप्शन बन सकती है।

    डिज़ाइन बना सबसे बड़ी वजह

    इग्निस का लुक बाक़ी कार्स से काफ़ी अलग था। इसका सीधा-सा बॉडी शेप, अलग स्टाइल और थोड़ा हटकर डिज़ाइन हर किसी को पसंद नहीं आया।

    भारतीय बाज़ार में ज़्यादातर लोग ऐसी कार पसंद करते हैं, जो सिंपल और देखने में आसानी से अच्छी लगे, जबकि इग्निस का लुक थोड़ा अलग और अजीब सा महसूस होता था। यही कारण है कि, यह कार ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई।

    स्पेस और कम्फ़र्ट में भी पीछे

    इग्निस का केबिन ठीक-ठाक था, लेकिन अंदर बैठने की जगह और कम्फ़र्ट के मामले में यह अपने मुक़ाबले की कार्स से पीछे रह गई। आज के समय में लोग ऐसी कार चाहते हैं, जिसमें परिवार के साथ आराम से बैठ सकें, और इसी जगह इग्निस थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है।

    घर के अंदर ही मिला कड़ा मुक़ाबला

    मारुति सुज़ुकी इग्निस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि, कंपनी की ही दूसरी कार्स इससे ज़्यादा पसंद की गईं। एक तरफ़ मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट थी, जो स्पोर्टी और मज़ेदार ड्राइव के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ़ मारुति सुज़ुकी बलेनो थी, जो ज़्यादा प्रीमियम और स्पेशियस है। इन दोनों के बीच इग्निस अपनी अलग पहचान नहीं बना पाई।

    इग्निस ने क्या सिखाया?

    मारुति सुज़ुकी इग्निस को कंपनी का एक ऐसा प्रॉडक्ट माना जा सकता है, जिसने यह समझने में मदद की कि ग्राहकों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं।

    निष्कर्ष

    इग्निस का बंद होना कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है। मारुति सुज़ुकी अब ऐसी कार लाने की तैयारी में है, जो आज के ख़रीदारों की ज़रूरत, एसयूवी जैसा लुक, ज़्यादा जगह और बेहतर क़ीमत को पूरा करे।

    आने वाले समय में कंपनी की नई माइक्रो एसयूवी इस सेग्मेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है, और इग्निस उसी बदलाव की शुरुआत मानी जा सकती है।

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    क्रेटा समर इडिशन क्यों ला रही है हुंडई? जानिए कंपनी को क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत
     अगला 
    सिट्रोएन बसॉल्ट X हुई महंगी! अब हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से मुक़ाबला हुआ और कड़ा

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    मारुति सुज़ुकी इग्निस गैलरी

    • images
    • videos
    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    youtube-icon
    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    CarWale टीम द्वारा11 Mar 2026
    40080 बार देखा गया
    206 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    209859 बार देखा गया
    695 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • हैचबैकs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा टियागो
    टाटा टियागो
    Rs. 4.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई i20
    हुंडई i20
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    Rs. 5.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी वैगन आर
    मारुति वैगन आर
    Rs. 4.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ऑल्टो k10
    मारुति ऑल्टो k10
    Rs. 3.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.46 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हैचबैक कार्स देखें
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    15th अप्
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अप्
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    लेक्सस ईएस
    लेक्सस ईएस
    Rs. 89.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    ऑडी SQ8
    ऑडी SQ8
    Rs. 1.78 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    एमजी मैजेस्टर
    Launching in 2 days
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    Launching in 6 days
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    24th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा नई सुपर्ब
    स्कोडा नई सुपर्ब

    Rs. 55.00 - 60.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • मारुति सुज़ुकी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी मारुति सुज़ुकी-कार्स

    मारुति सुज़ुकी इग्निस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.29 लाख
    BangaloreRs. 6.54 लाख
    DelhiRs. 5.87 लाख
    PuneRs. 6.47 लाख
    HyderabadRs. 6.43 लाख
    AhmedabadRs. 6.06 लाख
    ChennaiRs. 6.45 लाख
    KolkataRs. 6.15 लाख
    ChandigarhRs. 6.15 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    youtube-icon
    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    CarWale टीम द्वारा11 Mar 2026
    40080 बार देखा गया
    206 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    209859 बार देखा गया
    695 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • मारुति सुज़ुकी इग्निस होगी बंद! टाटा पंच को टक्कर देने वाली नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी