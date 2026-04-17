मारुति सुज़ुकी इग्निस होगी बंद! टाटा पंच को टक्कर देने वाली नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी

कभी-कभी कुछ कार्स सिर्फ़ एक वीइकल नहीं होतीं, बल्कि यादों का हिस्सा बन जाती हैं। मारुति सुज़ुकी इग्निस भी कुछ ऐसी ही कार रही है। थोड़ी अलग, थोड़ी हटकर, और हर किसी की नहीं, लेकिन जिनकी थी, उनके लिए काफ़ी ख़ास थी। शहर की सड़कों पर इसकी छोटी साइज़ और अलग पहचान इसे भीड़ से अलग बनाती थी। अब जब इसके बंद होने की बातें सामने आ रही हैं, तो यह सिर्फ़ एक मॉडल का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र का आख़िरी पड़ाव है, जिसने अपनी अलग पहचान बनाई, भले ही वो हर किसी की पसंद न बन सकी हो।

नेक्सा के ज़रिए बेचीं जाने वाली यह कार एक छोटी एसयूवी जैसे लुक वाली हैचबैक के रूप में पेश की गई थी, लेकिन यह ज़्यादा ख़रीदारों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई।

अब सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि इग्निस का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। साथ ही, इसकी बुकिंग्स भी अब बंद हो चुकी हैं और डीलरशिप्स पर यह स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

अब क्यों सही है इसे बंद करना?

अब बाज़ार में छोटी एसयूवी की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मारुति सुज़ुकी एक नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है, जो टाटा पंच जैसी कार्स को टक्कर देगी।

नई कार में ज़्यादा मज़बूत एसयूवी जैसा लुक, बेहतर स्पेस और सीएनजी जैसे ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिससे यह ज़्यादा लोगों के लिए सही ऑप्शन बन सकती है।

डिज़ाइन बना सबसे बड़ी वजह

इग्निस का लुक बाक़ी कार्स से काफ़ी अलग था। इसका सीधा-सा बॉडी शेप, अलग स्टाइल और थोड़ा हटकर डिज़ाइन हर किसी को पसंद नहीं आया।

भारतीय बाज़ार में ज़्यादातर लोग ऐसी कार पसंद करते हैं, जो सिंपल और देखने में आसानी से अच्छी लगे, जबकि इग्निस का लुक थोड़ा अलग और अजीब सा महसूस होता था। यही कारण है कि, यह कार ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई।

स्पेस और कम्फ़र्ट में भी पीछे

इग्निस का केबिन ठीक-ठाक था, लेकिन अंदर बैठने की जगह और कम्फ़र्ट के मामले में यह अपने मुक़ाबले की कार्स से पीछे रह गई। आज के समय में लोग ऐसी कार चाहते हैं, जिसमें परिवार के साथ आराम से बैठ सकें, और इसी जगह इग्निस थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है।

घर के अंदर ही मिला कड़ा मुक़ाबला

मारुति सुज़ुकी इग्निस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि, कंपनी की ही दूसरी कार्स इससे ज़्यादा पसंद की गईं। एक तरफ़ मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट थी, जो स्पोर्टी और मज़ेदार ड्राइव के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ़ मारुति सुज़ुकी बलेनो थी, जो ज़्यादा प्रीमियम और स्पेशियस है। इन दोनों के बीच इग्निस अपनी अलग पहचान नहीं बना पाई।

इग्निस ने क्या सिखाया?

मारुति सुज़ुकी इग्निस को कंपनी का एक ऐसा प्रॉडक्ट माना जा सकता है, जिसने यह समझने में मदद की कि ग्राहकों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं।

निष्कर्ष

इग्निस का बंद होना कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है। मारुति सुज़ुकी अब ऐसी कार लाने की तैयारी में है, जो आज के ख़रीदारों की ज़रूरत, एसयूवी जैसा लुक, ज़्यादा जगह और बेहतर क़ीमत को पूरा करे।

आने वाले समय में कंपनी की नई माइक्रो एसयूवी इस सेग्मेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है, और इग्निस उसी बदलाव की शुरुआत मानी जा सकती है।