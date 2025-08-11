मारुति सुज़ुकी ने पेश किया ग्रैंड विटारा का फ़ैंटम ब्लैक इडिशन!

नेक्सा रिटेल को दस साल हुए पूरे

सिर्फ़ एक ही वेरीएंट में है उपलब्ध

मारुति सुज़ुकी नेक्सा ने अपने मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में एक ख़ास पेशकश की है। कंपनी ने ग्रैंड विटारा फ़ैंटम ब्लैक इडिशन लॉन्च किया है, जो केवल अल्फ़ा+ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरीएंट में उपलब्ध होगा। इस लिमिटेड इडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका मैट ब्लैक कलर है, जो पहली बार किसी मारुति कार में दिया गया है।

इक्सटीरियर की बात करें तो, ग्रैंड विटारा फ़ैंटम ब्लैक इडिशन को डी-क्रोम लुक के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्लैक्ड-आउट फ्रंट ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश वाले 17-इंच अलॉय वील्स और ऑल-ब्लैक थीम दिया गया है, जो इसे एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है। वहीं, इंटीरियर में मिडनाइट ब्लैक डैशबोर्ड, परफोरेटेड फ़ॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री और शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट्स दिए गए हैं।

फ़ीचर्स की लिस्ट में पैनरॉमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 9-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

इंजन की बात करें तो, इस इडिशन में 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर, एटकिंसन साइकल पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर कुल 116bhp की पावर देता है। इसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मूद ड्राइव और बेहतर फ़्यूल इफ़िशंसी का वादा करता है।

ग्रैंड विटारा फ़ैंटम ब्लैक इडिशन की बुकिंग्स नेक्सा डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी हैं। मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में इस तरह का मैट शेड किआ सेल्टोस X लाइन, स्कोडा कुशाक कार्बन स्टील ग्रे मैट और फ़ॉक्सवैगन टाइगन मैट फ़िनिश में भी मिलता है, लेकिन मारुति का यह इडिशन अपने अलग अंदाज़ और लिमिटेड स्टॉक की वजह से ख़ास बनता है।