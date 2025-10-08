मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स फ़्लेक्स फ़्यूल जापान मोबिलिटी एक्सपो 2025 में होगी शोकेस

भारत में अगले साल लॉन्च की तैयारी

गुजरात स्थित मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट में होगा प्रोडक्शन

मारुति सुज़ुकी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स का फ़्लेक्स फ़्यूल वर्ज़न पेश करने की तैयारी में है। कंपनी इस नए मॉडल को पहली बार 2025 जापान मोबिलिटी एक्सपो में दिखाएगी। इसके बाद यह एसयूवी अगले साल भारतीय बाज़ार में लॉन्च की जाएगी।

कंपनी ने फ़िलहाल फ्रॉन्क्स फ़्लेक्स फ़्यूल की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें कार सिल्वर कलर में नज़र आ रही है और उस पर यलो रंग के फ़्लेक्स फ़्यूल स्टिकर्स लगे हुए हैं। यह एसयूवी कंपनी के पहले से मौजूद 1.2-लीटर और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर आधारित होगी, जिन्हें फ़्लेक्स फ़्यूल के लिए ट्यून किया गया है। मारुति इन इंजन्स को आने वाले सालों में भारत समेत कई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पेश करने की योजना बना रही है।

फ़्लेक्स फ़्यूल टेक्नोलॉजी की ख़ासियत यह है कि, इसमें इंजन पेट्रोल और एथनॉल के मिश्रण (E20 से E85 तक) पर चल सकता है। इसका मतलब है कि, गाड़ी मालिकों को ज़्यादा फ़्यूल चॉइस और कम रनिंग कॉस्ट मिलती है। भारत सरकार भी एथनॉल-ब्लेंडेड फ़्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जिससे ऐसी कार्स का भविष्य यहां काफ़ी अच्छा दिख रहा है।

मारुति का गुजरात स्थित मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट इस एसयूवी के प्रोडक्शन का मुख्य केंद्र है, जो संकेत देता है कि यह टेक्नोलॉजी भारत में बड़े स्तर पर लागू की जाएगी।

सिर्फ़ फ़्लेक्स-फ़्यूल ही नहीं, सुज़ुकी अब कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रही है। कंपनी भारत में कई सीबीजी प्लांट्स लगा रही है और माना जा रहा है कि, यह तकनीक सबसे पहले 2026 वैगन आर में देखने को मिलेगी।

सुज़ुकी का कहना है कि, भारत का भविष्य सिर्फ़ इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल, सीएनजी, सीबीजी, फ़्लेक्स फ़्यूल और ईवी इन सभी तकनीकों का मिश्रण होगा।

कुल मिलाकर, मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स फ़्लेक्स फ़्यूल कंपनी की उस योजना का हिस्सा है, जो भारत को एक क्लीनर और किफ़ायती मोबिलिटी फ़्यूचर की ओर ले जाती है। यह एसयूवी न सिर्फ़ पर्यावरण के लिए बेहतर होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतों से राहत देने में भी मदद करेगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे