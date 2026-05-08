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    मारुति सुज़ुकी ने लॉन्च किया ईको स्टार इडिशन पैक; अब कम क़ीमत में मिलेगा नया लुक

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    Gulab Chaubey

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    मारुति सुज़ुकी ने लॉन्च किया ईको स्टार इडिशन पैक; अब कम क़ीमत में मिलेगा नया लुक
    • कॉस्मेटिक और कम्फ़र्ट ऐक्सेसरीज़ के साथ है उपलब्ध
    • 19,999 रुपए रखी गई है पैकेज की क़ीमत

    मारुति सुज़ुकी ने भारतीय बाज़ार में मारुति सुज़ुकी ईको के लिए नया स्टार इडिशन पैक लॉन्च किया है। यह कोई नया वेरीएंट नहीं है, बल्कि एक ऐक्सेसरी पैकेज है, जिसे स्टैंडर्ड ईको के साथ चुना जा सकता है।

    कंपनी ने इस पैक को ख़ास तौर पर उन ख़रीदारों के लिए पेश किया है, जो अपनी ईको को ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं।

    नई स्टार इडिशन किट में कुल 18 ऐक्सेसरीज़ दी गई हैं, जिनमें इक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लिए अपडेट शामिल हैं। बाहर की तरफ़ इसमें रियर स्पॉइलर, फ़ॉग लैम्प्स के साथ गार्निश, नए वील कवर, डोर वाइज़र, मड फ्लैप्स और क्रोम बैजिंग जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं।

    Maruti Suzuki Eeco Front View

    इसके अलावा, कंपनी बॉडी कलर बम्पर भी ऑफ़र कर रही है, जो मटैलिक ग्लिस्टेनिंग ग्रे और मटैलिक ब्रिस्क ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे। इससे ईको पहले से ज़्यादा मॉडर्न और आकर्षक दिखाई देती है।

    केबिन की बात करें, तो स्टार इडिशन पैक में नया इंटीरियर स्टाइलिंग किट और सीट कवर दिए गए हैं, जिससे अंदर का माहौल पहले से बेहतर महसूस होता है।

    सबसे दिलचस्प बात इसकी क़ीमत है। पहले यह पैकेज क़रीब 37,000 रुपए में आता था, लेकिन अब कंपनी ने इसकी क़ीमत घटाकर 19,999 रुपए कर दी है। हालांकि, यह क़ीमत कार की एक्स-शोरूम क़ीमत से अलग होगी।

    मारुति सुज़ुकी ईको भारत में कंपनी की सबसे पॉप्युलर और किफ़ायती मल्टी-पर्पज़ वीइकल्स में से एक है। यह पैसेंजर और कार्गो दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि सीएनजी ऑप्शन भी मौजूद है।

    फ़िलहाल स्टैंडर्ड ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 5.21 लाख रुपए से शुरू होती है।

    मारुति सुज़ुकी ईको इमेज
    मारुति सुज़ुकी ईको
    Rs. 5.21 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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