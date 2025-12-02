मारुति सुज़ुकी ई विटारा ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में झटके 5-स्टार!

मारुति सुज़ुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा ने लॉन्च से ठीक पहले सुरक्षा के मामले में बड़ा कमाल कर दिखाया है। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने फ़ाइव-स्टार (5-स्टार) सेफ़्टी रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग ई विटारा के डेल्टा, ज़ेटा और अल्फ़ा सभी वेरीएंट्स पर लागू होती है।

अडल्ट और चाइल्ड सेफ़्टी में शानदार स्कोर

ऑफ़िशियल डेटा के अनुसार, मारुति ई विटारा ने बेहद दमदार स्कोर हासिल किया है:

अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 32 में से 31.49 पॉइंट

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 49 में से 43 पॉइंट

ये नंबर ई विटारा को इस सेग्मेंट की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ में से एक बनाते हैं।

स्टैंडर्ड सेफ़्टी फ़ीचर्स – हर वेरीएंट में फुल लोडेड

मारुति ने 2026 ई विटारा में सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया है। हर वेरीएंट में आपको ये सभी स्टैंडर्ड सेफ़्टी फ़ीचर्स मिलते हैं:

7 एयरबैग्स

सीटबेल्ट प्री-टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स

सीटबेल्ट रिमाइंडर

पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन

ईएससी

एबीएस + ईबीडी

ईएसपी

ईपीबी

टीपीएमएस

ब्रेक असिस्ट

रिवर्स पार्किंग सेंसर्स

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स

आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

इन फ़ीचर्स के साथ ई विटारा परिवारों के लिए एक बेहद सुरक्षित विकल्प बन जाती है।

पावर और बैटरी ऑप्शन्स

मारुति ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है:

डेल्टा वेरीएंट: 48.8 kWh बैटरी

ज़ेटा और अल्फ़ा वेरीएंट: 61.1 kWh बैटरी

दोनों बैटरी विकल्प के साथ इसे एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है।

मारुति सुज़ुकी की यह पहली इलेक्ट्रिक कार सुरक्षा, फ़ीचर्स और परफ़ॉर्मेंस के मामले में काफ़ी मज़बूत पैकेज बनकर आई है।

अनुवाद: गुलाब चौबे