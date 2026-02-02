CarWale
    जल्द बाज़ार में नज़र आने वाली है मारुति सुज़ुकी ई विटारा; ब्रैंड ने किया ऐलान!

    जल्द बाज़ार में नज़र आने वाली है मारुति सुज़ुकी ई विटारा; ब्रैंड ने किया ऐलान!
    • जल्द ही शुरू हो जाएगी टेस्ट ड्राइव
    • मिलेंगे दो बैटरी पैक के विकल्प

    साल 2025 के आख़िर में पेश हुई मारुति सुज़ुकी ई-विटारा, अब जल्द ही भारतीय बाज़ार में क़दम रखने वाली है। इसको लेकर मारुति सुज़़ुकी की ओर से आधिकारिक ऐलान किया जा चुका है। कंपनी की ओर से साझा जानकारी में यह कहा गया है कि, इस महीने ई विटारा बाज़ार में धूम मचाने के लिए तैयार है। ग़ौरतलब है कि, ब्रैंड की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी की आधिकारिक क़ीमत का ख़ुलासा इस महीने हो जाएगा, जिसके बाद पूरे देश में इसकी टेस्ट ड्राइव की शुरुआत की जा सकती है।

    बता दें कि, मारुति सुज़ुकी अपनी इस कार को नेक्सा आउटलेट्स के ज़रिए बेचेगा। यह दो बैटरी पैक विकल्प में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसमें 49kW और 61kW का ऑप्शन शामिल हैं। दावा है कि, एक बार चार्ज करने पर इसकी ड्राइविंग रेंज 543km तक होगी। साथ ही इच्छुक ख़रीदार इस एसयूवी को तीन वेरीएंट में ख़रीद सकेंगे, जिसमें डेल्टा, ज़ेटा और अल्फ़ा शामिल है। इनमें से छोटा बैटरी पैक सिर्फ़ डेल्टा वेरीएंट में मिलेगा। जबकि ज़ेटा और अल्फ़ा वेरीएंट्स में बड़ा बैटरी पैक उपलब्ध होगा।

    साथ ही ई विटारा का हाल ही में भारत एनकैप में तहत क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसे पांच-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल हुई है। इसके अलावा, एसयूवी में एडास तकनीक भी मौजूद है, जिससे यह मारुति सुज़ुकी की लाइनअप में इस तकनीक से लैस होने वाला दूसरा मॉडल बन जाएगा।

    ग़ौर करने वाली बात यह है कि, कंपनी इसे किस क़ीमत पर बाज़ार में उतारेगा, क्योंकि, मारुति सुज़ुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार होने के चलते इसकी सफलता में क़ीमत बड़ी भूमिका अदा करेगी। बताते चले कि, महिंद्रा BE 6, टाटा कर्व ईवी, एमजी विंडसर ईवी, विनफ़ास्ट VF 6 और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कार पहले से ही भारतीय बाज़ार में अपना दबदबा कायम कर रही हैं।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा इमेज
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
