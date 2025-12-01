कल होगा मारुति सुज़ुकी ई विटारा का भारत में आधिकारिक लॉन्च

CarWale
    मारुति सुज़ुकी आख़िरकार ई विटारा को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस ईवी के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक वीइल्स के बाज़ार में क़दम रखने वाला है। बता दें कि, ब्रैंड की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी कल लॉन्च होने वाली है, जिसकी डिलीवरी की शुरुआत अगले साल शुरू की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक़, कार निर्माता ने अपने गुजरात प्लांट में इसका प्रोड्क्शन शुरू कर दिया है और फ़िलहाल यूरोपीय बाज़ारों में एक्सपोर्ट जारी है।

    ग़ौरतलब है कि, मारुति ई विटारा तीन वेरीएंट और 10 रंग विकल्प के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। स्पेसिफ़िकेशन की बात करें तो, इस एसयूवी में दो बैटरी विकल्पों मिलते हैं, जिसमें 48.8kWh और 61.6kWh का विकल्प मिलेगा, जोकि एक बार चार्ज करने पर 500km तक की रेंज देने का दम भरता है।

    फ़ीचर्स के मामले में ई विटारा तकनीक तौर पर मारुति का फ़्लैगशिप मॉडल है। इसमें बड़ा-सा इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन, लेवल 2 एडाएस, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, टीपीएमएस और पैनारॉमिक सनरूफ जैसे फ़ीचर्स उपलब्ध होंगे।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा इमेज
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    Rs. 20.00 - 25.00 लाख
    नई किआ सेल्टोस का नया लुक आया सामने

