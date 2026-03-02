मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के 10 साल हुए पूरे; देश की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी का दबदबा बरक़रार

मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेज़ा के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। 2016 में लॉन्च हुई ब्रेज़ा ने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट को नई पहचान दी और आज यह देश की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी मानी जाती है।

कंपनी के मुताबिक़, ब्रेज़ा पिछले एक दशक से लगातार भारत की टॉप 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में शामिल रही है। मौजूदा समय में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट का पैसेंजर वीइकल इंडस्ट्री में क़रीब 31 प्रतिशत योगदान है, जिसमें ब्रेज़ा की अहम भूमिका रही है।

मारुति ब्रेज़ा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन, पैडल शिफ्टर्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ़, हेड-अप डिस्प्ले, स्मार्ट प्ले प्रो+ सिस्टम और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ़्टी फ़ीचर्स मिलते हैं।

साथ ही कंपनी इसमें फैक्ट्री-फ़िटेड सीएनजी वर्ज़न भी ऑफ़र कर रही है, जो 25.51km/kg तक का क्लेम्ड माइलेज देता है। कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज के चलते यह सीएनजी वर्ज़न बजट-फ्रेंडली ग्राहकों को अपनी तरफ खीचने में कामयाब रही है।

इस मौक़े पर कंपनी के सीनियर इग्ज़ेक्यूटिव ऑफ़िसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा कि, ब्रेज़ा ने भारत में एसयूवी दौर को मज़बूती दी है। हर नए मॉडल के साथ इसके डिज़ाइन, फ़ीचर और परफ़ॉर्मेंस में सुधार किया गया है, जिससे ग्राहकों की उम्मीदें लगातार बढ़ी हैं।

पहले ही साल ब्रेज़ा ने 28 से ज़्यादा ऑटो अवॉर्ड जीते थे, जिनमें 2017 का इंडियन कार ऑफ़ द ईयर (ICOTY) भी शामिल है। आज भी यह एसयूवी स्टाइल, टेक्नोलॉजी और भरोसे का मज़बूत मेल मानी जाती है।