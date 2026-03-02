CarWale
    AD

    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के 10 साल हुए पूरे; देश की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी का दबदबा बरक़रार

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    1,257 बार पढ़ा गया
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के 10 साल हुए पूरे; देश की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी का दबदबा बरक़रार

    मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेज़ा के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। 2016 में लॉन्च हुई ब्रेज़ा ने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट को नई पहचान दी और आज यह देश की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी मानी जाती है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    कंपनी के मुताबिक़, ब्रेज़ा पिछले एक दशक से लगातार भारत की टॉप 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में शामिल रही है। मौजूदा समय में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट का पैसेंजर वीइकल इंडस्ट्री में क़रीब 31 प्रतिशत योगदान है, जिसमें ब्रेज़ा की अहम भूमिका रही है।

    Interior Dashboard

    मारुति ब्रेज़ा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन, पैडल शिफ्टर्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ़, हेड-अप डिस्प्ले, स्मार्ट प्ले प्रो+ सिस्टम और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ़्टी फ़ीचर्स मिलते हैं।

    Exterior Engine Shot

    साथ ही कंपनी इसमें फैक्ट्री-फ़िटेड सीएनजी वर्ज़न भी ऑफ़र कर रही है, जो 25.51km/kg तक का क्लेम्ड माइलेज देता है। कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज के चलते यह सीएनजी वर्ज़न बजट-फ्रेंडली ग्राहकों को अपनी तरफ खीचने में कामयाब रही है।

    इस मौक़े पर कंपनी के सीनियर इग्ज़ेक्यूटिव ऑफ़िसर (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा कि, ब्रेज़ा ने भारत में एसयूवी दौर को मज़बूती दी है। हर नए मॉडल के साथ इसके डिज़ाइन, फ़ीचर और परफ़ॉर्मेंस में सुधार किया गया है, जिससे ग्राहकों की उम्मीदें लगातार बढ़ी हैं।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    पहले ही साल ब्रेज़ा ने 28 से ज़्यादा ऑटो अवॉर्ड जीते थे, जिनमें 2017 का इंडियन कार ऑफ़ द ईयर (ICOTY) भी शामिल है। आज भी यह एसयूवी स्टाइल, टेक्नोलॉजी और भरोसे का मज़बूत मेल मानी जाती है।

    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा इमेज
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    Rs. 8.26 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    हुंडई की रिकॉर्ड तोड़ परफ़ॉर्मेंस; फ़रवरी 2026 में 66,134 कार्स की बिक्री

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा गैलरी

    • images
    • videos
    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    youtube-icon
    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    CarWale टीम द्वारा11 Mar 2026
    18431 बार देखा गया
    119 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    206297 बार देखा गया
    683 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कायलाक
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    फ़रारी 849 Testarossa
    फ़रारी 849 Testarossa
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th मार
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    9th मार
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    Rs. 1.40 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    2nd मार
    इसुज़ू हाई-लैंडर
    इसुज़ू हाई-लैंडर
    Rs. 21.05 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    रेनो डस्टर
    Launching in 1 days
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    ऑडी SQ8
    Launching in 1 days
    ऑडी SQ8

    Rs. 1.50 - 2.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    17th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    लेक्सस New ES
    Launching in 4 days
    लेक्सस New ES

    Rs. 64.00 - 70.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • मारुति सुज़ुकी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी मारुति सुज़ुकी-कार्स

    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 9.68 लाख
    BangaloreRs. 9.90 लाख
    DelhiRs. 9.23 लाख
    PuneRs. 9.72 लाख
    HyderabadRs. 9.94 लाख
    AhmedabadRs. 9.13 लाख
    ChennaiRs. 9.77 लाख
    KolkataRs. 9.44 लाख
    ChandigarhRs. 9.35 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    youtube-icon
    Maruti Brezza VXI CNG Walkaround | Features, Space, Engine & Price Explained
    CarWale टीम द्वारा11 Mar 2026
    18431 बार देखा गया
    119 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    206297 बार देखा गया
    683 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के 10 साल हुए पूरे; देश की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी का दबदबा बरक़रार