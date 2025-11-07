हर घर की पसंद मारुति सुज़ुकी ने भारत में 3 करोड़ कार्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार!

ब्रैंड को 42 साल हुए पूरे

कुल 19 मॉडल्स बिक्री के लिए हैं उपलब्ध

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। कंपनी ने देश में 3 करोड़ कार्स की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। ख़ास बात यह है कि, मारुति ने यह उपलब्धि सिर्फ़ 42 सालों में हासिल की है।

कंपनी ने अपनी पहली 1 करोड़ कार्स की बिक्री में 28 साल और 2 महीने का समय लिया था। इसके बाद अगला 1 करोड़ यूनिट्स का आंकड़ा सिर्फ़ 7 साल 5 महीने में पार किया गया, जबकि तीसरा करोड़ रिकॉर्ड समय यानी 6 साल 4 महीने में पूरा हो गया।

अब तक बेची गई 3 करोड़ कार्स में सबसे ज़्यादा योगदान ऑल्टो का रहा है, जिसकी बिक्री 47 लाख यूनिट्स से ज़्यादा रही है। इसके बाद वैगन आर (34 लाख यूनिट्स) और स्विफ़्ट (32 लाख यूनिट्स) का नाम आता है। वहीं, ब्रेज़ा और फ्रॉन्क्स जैसे मॉडल्स ने भी कंपनी के टॉप 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहनों की लिस्ट में जगह बनाई है।

इस उपलब्धि पर कंपनी के एमडी और सीईओ हिसाशी टेकुची ने कहा, कि “भारत के हर कोने में 3 करोड़ ग्राहकों ने हम पर भरोसा जताया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन देश में हर 1,000 लोगों पर अभी सिर्फ़ 33 वाहनों की पहुंच है, इसलिए हमारा सफर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलिटी का आनंद मिल सके।”

मौजूदा समय में मारुति सुज़ुकी भारत में 19 मॉडल्स बेचती है और आने वाले वर्षों में कंपनी अपने पोर्टफ़ोलियो को और मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।