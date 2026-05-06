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    मारुति सुज़ुकी ई विटारा की बढ़ी डिमांड; बड़े बैटरी वाले वेरीएंट्स बने पहली पसंद

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    Gulab Chaubey

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    मारुति सुज़ुकी ई विटारा की बढ़ी डिमांड; बड़े बैटरी वाले वेरीएंट्स बने पहली पसंद
    • फ़रवरी महीने मेंकिया गया था क़ीमतों का ऐलान
    • भारत में ही किया जाएगा प्रोडक्शन

    भारत में इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और इसी का असर अब मारुति सुज़ुकी ई विटारा पर भी साफ़ दिख रहा है। कंपनी के अनुसार, इस एसयूवी के 61kWh बैटरी पैक वाले वेरीएंट्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।

    ख़ास तौर पर इसका टॉप वेरीएंट अल्फ़ा सबसे ज़्यादा डिमांड में है। इसकी क़ीमत क़रीब 19.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है और इसमें ड्युअल डिजिटल स्क्रीन, लेवल 2 एडास और फुल एलईडी लाइटिंग जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं, जो इसे सेग्मेंट में मज़बूत बनाते हैं।

    अप्रैल में मज़बूत प्रदर्शन

    अप्रैल महीने में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की सेल्स और प्रोडक्शन दोनों ही काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी ने घरेलू बाज़ार के लिए 2,006 यूनिट्स तैयार किए, जबकि एक्सपोर्ट के लिए 4,900 यूनिट्स बनाए गए।

    इससे साफ़ है कि, यह मॉडल सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

    प्रोडक्शन लिमिट बनी चुनौती

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    बढ़ती डिमांड के बावजूद कंपनी को प्रोडक्शन लिमिट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फ़िलहाल घरेलू प्रोडक्शन लगभग 2,000 यूनिट्स प्रति महीने तक सीमित है।

    हालांकि, जुलाई तक गुजरात प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाने का काम पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद सप्लाई बेहतर हो सकती है।

    भारत बना ग्लोबल प्रोडक्शन हब

    मारुति सुज़ुकी का गुजरात प्लांट अब इस मॉडल का ग्लोबल हब बन चुका है। यहां से 44 से ज़्यादा देशों में 30,000 से अधिक यूनिट्स एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। बता दें कि, इसी प्लांट में टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला का भी प्रोडक्शन हो रहा है, हालांकि इसकी क़ीमत का ऐलान अभी नहीं हुआ है।

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा की बढ़ती डिमांड यह दिखाती है कि, अब ख़रीदार बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज और एड्वांस फ़ीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में सफल रहती है, तो आने वाले समय में यह एसयूवी भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़ा नाम बन सकती है।

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा इमेज
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