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    मारुति फ्रॉन्क्स की क़ीमतों में आया 7,500 रुपए उछाल!

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    Aditya Nadkarni
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    मारुति फ्रॉन्क्स की क़ीमतों में आया 7,500 रुपए उछाल!
    • चुनिंदा वेरीएंट्स पर लागू होगा बदलाव
    • 6.85 लाख रुपए से शुरू होगी क़ीमत

    मारुति सुज़ुकी ने मई में क़ीमतों में बदलाव करने की घोषणा की थी, लेकिन, यह अपडेट अब जून 2026 से लागू कर दिया गया है। कारवाले ने पहले ही ई-विटारा, जिम्नी, अर्टिगा, डिज़ायर और स्विफ़्ट जैसे मॉडल्स में हुए बदलाव की जानकारी विस्तार से साझा की जा चुकी है, जिसे हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।

    Right Side View

    फ्रॉन्क्स की बात करें तो, इस मॉडल की क़ीमत में अधिकतम 7,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और यह अपडेट कुछ वेरीएंट्स पर लागू है। सिग्मा 1.2 सीएनजी एमटी और डेल्टा 1.2 सीएनजी एमटी की क़ीमत में 7,500 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है। इसके बाद डेल्टा 1.2 पेट्रोल एमटी, डेल्टा प्लस 1.2 पेट्रोल एमटी, डेल्टा 1.2 पेट्रोल एएमटी और डेल्टा प्लस 1.2 पेट्रोल एएमटी के दाम पुराने मॉडल से 5,000 अधिक हो गए हैं।

    Left Rear Three Quarter

    बता दें कि, मारुति फ्रॉन्क्स के बाक़ी सभी वेरीएंट्स की क़ीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब यह मॉडल 6.85 लाख रुपए से 10.70 लाख रुपए (सभी क़ीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच उपलब्ध हैं। इसमें 1.2-लीटर एन पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन का सीएनजी वेरीएंट भी है। ट्रैंस्मिशन ऑप्शन्स में पांच-स्पीड मैनुअल, एएमटी और छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट्स शामिल हैं। यह मॉडल टोयोटा के अर्बन क्रूज़र टाइज़र नाम से भी बिक़ता है, जो दोनों ब्रैंड्स के जॉइंट वेंचर का हिस्सा है।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स इमेज
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.00 लाख
    BangaloreRs. 8.31 लाख
    DelhiRs. 7.67 लाख
    PuneRs. 8.42 लाख
    HyderabadRs. 8.19 लाख
    AhmedabadRs. 7.73 लाख
    ChennaiRs. 8.20 लाख
    KolkataRs. 7.86 लाख
    ChandigarhRs. 7.82 लाख

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