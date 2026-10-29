मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आई नज़र: कई अपडेट्स हुए कन्फर्म

लॉन्च अगले कुछ महीनों में हो सकता है

नई बलेनो से अपडेट लिए जाएँगे

मारुति सुज़ुकी अपने फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की टेस्टिंग लगातार कर रही है, जो आने वाले महीनों में डेब्यू कर सकता है। यह अपडेटेड मॉडल 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी शोकेस किया जा सकता है।

यहाँ स्पाई शॉट्स में मारुति फ्रॉन्क्स का पूरी तरह से कैमुफ्लाज्ड वर्जन दिख रहा है। कैमुफ्लाज की वजह से ज़्यादातर डीटेल्स छुपी हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अभी भी नजर आ रहे हैं। इनमें नया ग्रिल शामिल है, जिसके बीच में ADAS सेंसर नजर आ रहा है, साथ ही रियर डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं। मौजूदा मॉडल में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि फेसलिफ्ट में डिस्क ब्रेक्स एक तरह का अपग्रेड हैं।

इसके अलावा, उम्मीद की जा रही है कि मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर मिलेगा। स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन, LED DRLs और मेन हैडलाइट क्लस्टर में थ्री-पॉड सेटअप वैसे ही रखा गया है जैसा पहले था। यह कार बलेनो पर बेस्ड है, और बलेनो की तरह ही फेसलिफ्टेड फ्रॉन्क्स के रियर प्रोफाइल या व्हील डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

इंटीरियर की बात करें तो, 2027 मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स में वही फीचर अपग्रेड्स मिल सकते हैं जो बलेनो को मिले हैं। इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, TPMS और अन्य फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इंजन की बात करें तो, 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर, डुअलजेट NA पेट्रोल मोटर की जगह 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, Z12E NA पेट्रोल मोटर दी जा सकती है। 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन वैसे ही जारी रहेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 5-स्पीड मैन्युअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और AMT यूनिट्स रहेंगी। इसके अलावा, CNG वेरिएंट में पहली बार AMT ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है।

खास बात यह है कि नया मारुति फ्रॉन्क्स, टायसर (Toyota का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन) में भी यही अपडेट दिखाएगा। जापानी कंपनी ने हाल ही में अपडेटेड ग्लैंज़ा लॉन्च की है, जो फेसलिफ्टेड बलेनो पर बेस्ड है। वहीं, मारुति सुज़ुकी अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी, कोडनेम YMC, पर भी काम कर रही है, जिसे हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Image Source