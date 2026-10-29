CarWale
    AD

    मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आई नज़र: कई अपडेट्स हुए कन्फर्म

    Read inEnglish
    Authors Image
    Aditya Nadkarni
    1,608 बार पढ़ा गया
    मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आई नज़र: कई अपडेट्स हुए कन्फर्म
    • लॉन्च अगले कुछ महीनों में हो सकता है
    • नई बलेनो से अपडेट लिए जाएँगे

    मारुति सुज़ुकी अपने फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की टेस्टिंग लगातार कर रही है, जो आने वाले महीनों में डेब्यू कर सकता है। यह अपडेटेड मॉडल 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी शोकेस किया जा सकता है।

    Maruti Suzuki Fronx Facelift Left Front Three Quarter

    यहाँ स्पाई शॉट्स में मारुति फ्रॉन्क्स का पूरी तरह से कैमुफ्लाज्ड वर्जन दिख रहा है। कैमुफ्लाज की वजह से ज़्यादातर डीटेल्स छुपी हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अभी भी नजर आ रहे हैं। इनमें नया ग्रिल शामिल है, जिसके बीच में ADAS सेंसर नजर आ रहा है, साथ ही रियर डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं। मौजूदा मॉडल में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि फेसलिफ्ट में डिस्क ब्रेक्स एक तरह का अपग्रेड हैं।

    इसके अलावा, उम्मीद की जा रही है कि मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर मिलेगा। स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन, LED DRLs और मेन हैडलाइट क्लस्टर में थ्री-पॉड सेटअप वैसे ही रखा गया है जैसा पहले था। यह कार बलेनो पर बेस्ड है, और बलेनो की तरह ही फेसलिफ्टेड फ्रॉन्क्स के रियर प्रोफाइल या व्हील डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

    Maruti Suzuki Fronx Facelift Left Rear Three Quarter

    इंटीरियर की बात करें तो, 2027 मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स में वही फीचर अपग्रेड्स मिल सकते हैं जो बलेनो को मिले हैं। इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 ADAS, TPMS और अन्य फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इंजन की बात करें तो, 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर, डुअलजेट NA पेट्रोल मोटर की जगह 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, Z12E NA पेट्रोल मोटर दी जा सकती है। 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन वैसे ही जारी रहेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 5-स्पीड मैन्युअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और AMT यूनिट्स रहेंगी। इसके अलावा, CNG वेरिएंट में पहली बार AMT ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है।

    खास बात यह है कि नया मारुति फ्रॉन्क्स, टायसर (Toyota का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन) में भी यही अपडेट दिखाएगा। जापानी कंपनी ने हाल ही में अपडेटेड ग्लैंज़ा लॉन्च की है, जो फेसलिफ्टेड बलेनो पर बेस्ड है। वहीं, मारुति सुज़ुकी अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी, कोडनेम YMC, पर भी काम कर रही है, जिसे हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

    Image Source

    मारुति सुज़ुकी फ़्रॉन्क्स फ़ेसलिफ़्ट इमेज
    मारुति सुज़ुकी फ़्रॉन्क्स फ़ेसलिफ़्ट
    Rs. 7.00 - 12.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    टाटा सिएरा EV की रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट की गई

    संबंधित न्यूज़

    टॉप 4 आने वाली मारुति कारें

    टॉप 4 आने वाली मारुति कारें

    द्विज भांडुत द्वारा

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    मारुति सुज़ुकी फ़्रॉन्क्स फ़ेसलिफ़्ट गैलरी

    • images
    • videos
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा
    140541 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    2026 Brezza Launched | New Turbo Petrol Engine, Variants & Features Explained
    youtube-icon
    2026 Brezza Launched | New Turbo Petrol Engine, Variants & Features Explained
    CarWale टीम द्वारा
    140327 बार देखा गया
    791 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.75 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई बेयॉन
    हुंडई बेयॉन
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    26th अक्
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    मर्सिडीज़ बेंज़ GLC Electric
    मर्सिडीज़ बेंज़ GLC Electric
    Rs. 78.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    मासेराती GranCabrio Folgore EV
    मासेराती GranCabrio Folgore EV
    Rs. 3.30 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती GranTurismo Folgore EV
    मासेराती GranTurismo Folgore EV
    Rs. 3.14 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती Grecale Folgore EV
    मासेराती Grecale Folgore EV
    Rs. 1.90 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती एमसीपुरा
    मासेराती एमसीपुरा
    Rs. 4.35 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती ग्रैनकैब्रियो
    मासेराती ग्रैनकैब्रियो
    Rs. 2.91 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती ग्रैन टूरिस्मो
    मासेराती ग्रैन टूरिस्मो
    Rs. 2.62 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    मासेराती GT2 Stradale
    मासेराती GT2 Stradale
    Rs. 5.72 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    30th अक्
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper SE Facelift
    मिनी Cooper SE Facelift

    Rs. 55.00 - 58.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    डेंज़ा Z9 GT
    डेंज़ा Z9 GT

    Rs. 1.25 - 1.35 करोड़अनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    डेंज़ा D9
    डेंज़ा D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 20.00 - 33.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग
    बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन वर्टुस फ़ेसलिफ़्ट
    फ़ॉक्सवैगन वर्टुस फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 10.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • मारुति सुज़ुकी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 6.10 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी मारुति सुज़ुकी-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा
    140541 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    2026 Brezza Launched | New Turbo Petrol Engine, Variants & Features Explained
    youtube-icon
    2026 Brezza Launched | New Turbo Petrol Engine, Variants & Features Explained
    CarWale टीम द्वारा
    140327 बार देखा गया
    791 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आई नज़र: कई अपडेट्स हुए कन्फर्म