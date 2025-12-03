मारुति ई विटारा का बड़ा धमाका; 543km एआरएआई रेंज कन्फ़र्म

- दो बैटरी विकल्प में है उपलब्ध
- भारत एनकैप में मिला है 5-स्टार
मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति ई विटारा के लॉन्च से पहले सबसे अहम जानकारी साझा की है। कंपनी ने बताया है कि, इसके बड़े बैटरी पैक के साथ एसयूवी 543Km का एआरएआई-सर्टिफ़ाइड रेंज देगी। यह अपनी क्लास में सबसे आकर्षक रेंज में से एक है, जो इसे लंबी दूरी के लिए और भी प्रैक्टिकल ईवी बनाता है।
मारुति ई विटारा 49kWh और 61kWh के दो बैटरी विकल्पों में आएगी। ये बैटरी पैक तीन वेरीएंट्स में उपलब्ध होंगे। वेरीएंट-वाइज़ सभी फ़ीचर्स लॉन्च के नज़दीक सामने आएंगे, लेकिन दो बैटरी विकल्प होने से यह ज़्यादा क़ीमत और ज़रूरत वाले ग्राहकों को अच्छी पसंद देगा।
सेफ़्टी के मामले में भी ई विटारा ने मज़बूत प्रदर्शन किया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने भारत एनकैप टेस्ट में अडल्ट और चाइल्ड, दोनों के लिए फुल 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इसमें स्टैंडर्ड रूप से 7 एयरबैग्स, हाई-स्ट्रेंथ बॉडी और कई ऐक्टिव सेफ़्टी फ़ीचर्स व एडास सिस्टम मिलते हैं।
कंपनी क़ीमत का ऐलान पहले करने वाली थी, लेकिन अब प्राइस अनाउंसमेंट कुछ हफ़्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मारुति ने कन्फ़र्म किया है कि, क़ीमतें आने वाले हफ़्तों में घोषित होंगी, जबकि डिलिवरी अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी।
कुल मिलाकर, मारुति ई विटारा लंबी रेंज, मज़बूत सेफ़्टी और दो बैटरी विकल्पों के साथ भारत की ईवी मार्केट में काफ़ी दमदार ऐंट्री करने के लिए तैयार है।
अनुवाद: गुलाब चौबे