CarWale
    AD

    मारुति डिज़ायर बनाम होंडा अमेज: कौन-सी कार है ज़्यादा सुरक्षित?

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    220 बार पढ़ा गया
    मारुति डिज़ायर बनाम होंडा अमेज: कौन-सी कार है ज़्यादा सुरक्षित?

    मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और होंडा अमेज, दोनों ही 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली भरोसेमंद और वैल्यू-फ़ॉर-मनी सिडैन हैं। तीसरी जनरेशन होंडा अमेज़ दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च हुई थी, जिसमें कई नए अपडेट शामिल थे, ख़ासकर सेग्मेंट-फ़र्स्ट लेवल 1 एडास। अब इस सिडैन का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी मारुति सुज़ुकी डिज़ायर को भी जून 2025 में भारत एनकैप से 5-स्टार मिले थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि, सेफ़्टी के मामले में असली विजेता कौन है? इसके लिए हमने नीचे पूरा तुलना किया है कि, आख़िर कौन-सी कार आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित होगी।

    मारुति डिज़ायर: स्कोर और परफ़ॉर्मेंस

    Dashboard

    अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): 29.46/32 – 5-स्टार

    • फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट: 14.17/16
    • साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 15.29/16
    • साइड पोल इम्पैक्ट में सभी बॉडी रीज़न को गुड रेटिंग

    चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): 41.57/49 – 5-स्टार

    • डायनामिक स्कोर: 23.57/24
    • सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12
    • वीइकल असेस्मेंट स्कोर: 6/13
    • डिज़ायर में दूसरी रो के लिए आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    18 महीने के बच्चे का स्कोर

    • फ्रंट: 8/8
    • साइड: 4/4
    • (ब्रिटैक्स रोमर बेबी सेफ़ 3 + बेस)

    3 साल के बच्चे का स्कोर

    • फ्रंट: 7.57/8
    • साइड: 4/4
    • (ब्रिटैक्स रोमर ड्युअलफ़िक्स 5Z + बेस)

    होंडा अमेज: स्कोर और परफ़ॉर्मेंस

    Left Side View

    अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): 28.33/32 – 5-स्टार

    • फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट: 14.33/16
    • साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट: 14/16
    • साइड पोल इम्पैक्ट: सभी बॉडी रीज़न अच्छा है

    चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): 40.81/49 – 4-स्टार

    • डायनमिक स्कोर: 23.81/24
    • सीआरएस स्कोर: 12/12
    • वीइकल असेस्मेंट स्कोर: 5/13

    अमेज के लिए कंपनी ने कस्टम होंडा बेबी & किड्स चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम दिया है।

    18 महीने के बच्चे का स्कोर

    • फ्रंट: 7.81/8
    • साइड: 4/4

    3 साल के बच्चे का स्कोर

    • फ्रंट: 8/8
    • साइड: 4/4
    Dashboard

    निष्कर्ष: कौन है ज़्यादा सुरक्षित?

    मारुति डिज़ायर और होंडा अमेज दोनों में 6 एयरबैग्स, आइसोफ़िक्स माउंट, ईएससी, रिवर्स सेंसर्स और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सेफ़्टी फ़ीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। फ़र्क फ़ीचर्स में दिखता है। डिज़ायर में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि अमेज में लेवल 1 एडास और लेन वॉच कैमरा दिया गया है। क़ीमत के मामले में डिज़ायर ज़्यादा किफ़ायती है, जिसकी क़ीमत 6.26–9.31 लाख रुपए, जबकि अमेज़ की 7.49–10 लाख रुपए है। दोनों का मुक़ाबला ऑरा और टिगोर से भी है।

    दोनों सिडैन अडल्ट सेफ़्टी के मामले में लगभग बराबर खड़ी हैं, और दोनों ने AOP में फुल 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। लेकिन फ़र्क आता है COP यानी बच्चों की सुरक्षा में। जहां मारुति डिज़ायर 5-स्टार हासिल कर टॉप पर है वहीं होंडा अमेज 4-स्टार हासिल कर ज़्यादा पीछे नहीं है।

    इस आधार पर, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, कुल मिलाकर होंडा अमेज से ज़्यादा सुरक्षित कार साबित होती है, ख़ासकर फ़ैमिली और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से। अगर आप सेफ़्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, तो डिज़ायर बेहतर विकल्प है।

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    नई सेल्टोस से लेकर ई विटारा तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी ये दमदार कार्स

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    मारुति सुज़ुकी डिज़ायर गैलरी

    • images
    • videos
    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    youtube-icon
    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    CarWale टीम द्वारा26 Nov 2025
    40446 बार देखा गया
    206 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    193133 बार देखा गया
    651 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • सिडैनs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    Rs. 11.16 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ऑरा
    हुंडई ऑरा
    Rs. 5.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा अमेज
    होंडा अमेज
    Rs. 7.45 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    बीएमडब्ल्यू M5
    बीएमडब्ल्यू M5
    Rs. 2.01 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा सिटी
    होंडा सिटी
    Rs. 12.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ LWB
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ LWB
    Rs. 60.45 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी सिडैन कार्स देखें
    महिंद्रा XEV 9S
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 19.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    27th नवं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper S Convertible
    Launching Soon
    दिस 2025
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    10th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट
    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट

    Rs. 14.20 - 22.50 लाखअनुमानित प्राइस

    15th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    5th जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • मारुति सुज़ुकी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी मारुति सुज़ुकी-कार्स

    मारुति सुज़ुकी डिज़ायर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    PuneRs. 7.38 लाख
    HyderabadRs. 7.56 लाख
    ChennaiRs. 7.51 लाख
    KolkataRs. 7.24 लाख
    ChandigarhRs. 7.16 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    youtube-icon
    10 Upcoming Honda Cars for India (2027–2030) | Full List Explained
    CarWale टीम द्वारा26 Nov 2025
    40446 बार देखा गया
    206 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    193133 बार देखा गया
    651 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • मारुति डिज़ायर बनाम होंडा अमेज: कौन-सी कार है ज़्यादा सुरक्षित?