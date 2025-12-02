मारुति डिज़ायर बनाम होंडा अमेज: कौन-सी कार है ज़्यादा सुरक्षित?

मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और होंडा अमेज, दोनों ही 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली भरोसेमंद और वैल्यू-फ़ॉर-मनी सिडैन हैं। तीसरी जनरेशन होंडा अमेज़ दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च हुई थी, जिसमें कई नए अपडेट शामिल थे, ख़ासकर सेग्मेंट-फ़र्स्ट लेवल 1 एडास। अब इस सिडैन का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी मारुति सुज़ुकी डिज़ायर को भी जून 2025 में भारत एनकैप से 5-स्टार मिले थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि, सेफ़्टी के मामले में असली विजेता कौन है? इसके लिए हमने नीचे पूरा तुलना किया है कि, आख़िर कौन-सी कार आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित होगी।

मारुति डिज़ायर: स्कोर और परफ़ॉर्मेंस

अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): 29.46/32 – 5-स्टार

फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट: 14.17/16

साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 15.29/16

साइड पोल इम्पैक्ट में सभी बॉडी रीज़न को गुड रेटिंग

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): 41.57/49 – 5-स्टार

डायनामिक स्कोर: 23.57/24

सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12

वीइकल असेस्मेंट स्कोर: 6/13

डिज़ायर में दूसरी रो के लिए आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

18 महीने के बच्चे का स्कोर

फ्रंट: 8/8

साइड: 4/4

(ब्रिटैक्स रोमर बेबी सेफ़ 3 + बेस)

3 साल के बच्चे का स्कोर

फ्रंट: 7.57/8

साइड: 4/4

(ब्रिटैक्स रोमर ड्युअलफ़िक्स 5Z + बेस)

होंडा अमेज: स्कोर और परफ़ॉर्मेंस

अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): 28.33/32 – 5-स्टार

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट: 14.33/16

साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट: 14/16

साइड पोल इम्पैक्ट: सभी बॉडी रीज़न अच्छा है

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): 40.81/49 – 4-स्टार

डायनमिक स्कोर: 23.81/24

सीआरएस स्कोर: 12/12

वीइकल असेस्मेंट स्कोर: 5/13

अमेज के लिए कंपनी ने कस्टम होंडा बेबी & किड्स चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम दिया है।

18 महीने के बच्चे का स्कोर

फ्रंट: 7.81/8

साइड: 4/4

3 साल के बच्चे का स्कोर

फ्रंट: 8/8

साइड: 4/4

निष्कर्ष: कौन है ज़्यादा सुरक्षित?

मारुति डिज़ायर और होंडा अमेज दोनों में 6 एयरबैग्स, आइसोफ़िक्स माउंट, ईएससी, रिवर्स सेंसर्स और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सेफ़्टी फ़ीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। फ़र्क फ़ीचर्स में दिखता है। डिज़ायर में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि अमेज में लेवल 1 एडास और लेन वॉच कैमरा दिया गया है। क़ीमत के मामले में डिज़ायर ज़्यादा किफ़ायती है, जिसकी क़ीमत 6.26–9.31 लाख रुपए, जबकि अमेज़ की 7.49–10 लाख रुपए है। दोनों का मुक़ाबला ऑरा और टिगोर से भी है।

दोनों सिडैन अडल्ट सेफ़्टी के मामले में लगभग बराबर खड़ी हैं, और दोनों ने AOP में फुल 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। लेकिन फ़र्क आता है COP यानी बच्चों की सुरक्षा में। जहां मारुति डिज़ायर 5-स्टार हासिल कर टॉप पर है वहीं होंडा अमेज 4-स्टार हासिल कर ज़्यादा पीछे नहीं है।

इस आधार पर, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, कुल मिलाकर होंडा अमेज से ज़्यादा सुरक्षित कार साबित होती है, ख़ासकर फ़ैमिली और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से। अगर आप सेफ़्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, तो डिज़ायर बेहतर विकल्प है।