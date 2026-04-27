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    मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट फिर कैमरे में हुई कैद! अपडेट्स को लेकर बढ़ी उत्सुकता

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    Dwij Bhandut

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    मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट फिर कैमरे में हुई कैद! अपडेट्स को लेकर बढ़ी उत्सुकता
    • बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन मिलने की उम्मीद
    • इंजन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं

    मारुति सुज़ुकी की पॉप्युलर एसयूवी ब्रेज़ा का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न एक बार फिर भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, यह टेस्ट मॉडल पहले भी कई बार सामने आ चुका है, लेकिन इस बार कुछ नए और दिलचस्प अपडेट्स नज़र आए हैं, जो इस एसयूवी को और एड्वांस बनाने की ओर इशारा करते हैं।

    सबसे बड़ा बदलाव केबिन के अंदर देखने को मिला है। नई मारुति ब्रेज़ा में अब पहले से बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। जहां मौजूदा मॉडल में 9-इंच स्क्रीन मिलती है, वहीं टेस्ट मॉडल में क़रीब 10.25-इंच की बड़ी स्क्रीन दिखाई दी है, जिसमें नया यूआई भी देखने को मिल सकता है।

    Maruti Suzuki 2026 Brezza ORVM Blinker

    इसके अलावा, ओआरवीएम्स पर दिख रही उभार यह संकेत देते हैं कि, इसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप भी मिल सकता है। हालांकि, यह फ़ीचर पहले से टॉप वेरीएंट में मौजूद है, लेकिन टेस्ट मॉडल को देखकर लग रहा है कि, कंपनी इसे और बेहतर बना सकती है।

    अब तक क्या-क्या हुआ कन्फ़र्म?

    स्पाई शॉट्स के मुताबिक़, अपडेटेड मारुति ब्रेज़ा में नया 6-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन (6एमटी) दिया जाएगा। यह बदलाव बेहतर गियर रेशियो और स्मूद ड्राइविंग इक्सपीरियंस के लिए किया जा सकता है।

    इक्सटीरियर में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स, अपडेटेड बम्पर और एक नया इंटीरियर थीम। हालांकि, ये बदलाव हल्के होंगे, लेकिन एसयूवी को एक फ्रेश लुक देने के लिए काफ़ी होंगे।

    इंजन में बदलाव की उम्मीद कम

    Maruti Suzuki 2026 Brezza Dashboard

    जहां तक इंजन की बात है, तो मारुति ब्रेज़ा में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें वही 1.5-लीटर K15C इंजन मिल सकता है, जो मौजूदा मॉडल में आता है।

    यह इंजन तीन ऑप्शन्स में उपलब्ध रहेगा, जो नीचे दिया गया है।

    • एनए पेट्रोल (99bhp/137Nm),
    • सीएनजी (87bhp/121Nm),
    • और माइल्ड-हाइब्रिड (102bhp/139Nm)

    इनमें से एनए और स्मार्ट हाइब्रिड वर्ज़न में नया 6एमटी ट्रैंस्मिशन जोड़ा जा सकता है, जिससे परफ़ॉर्मेंस और इफ़िशंसी में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है।

    निष्कर्ष

    कुल मिलाकर, मारुति ब्रेज़ा का यह फ़ेसलिफ़्ट एक मिड-लाइफ अपडेट होगा, जिसमें ज़्यादा फ़ोकस फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी पर रखा जाएगा, ना कि इंजन पर।

    बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट, नया ट्रैंस्मिशन और हल्के डिज़ाइन अपडेट्स के साथ यह एसयूवी अपने सेग्मेंट में खुद को और मज़बूत बनाने की तैयारी में है।

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