मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट का बेस LXi वेरीएंट डीलरशिप पर पहुंचा

शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 7.40 लाख रुपए दो इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध



मारुति सुज़ुकी ने इसी महीने 2026 ब्रेज़ा को लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 7.40 लाख रुपए रखी गई है। इस अपडेट के साथ एसयूवी में हल्के डिज़ाइन बदलाव, नए फ़ीचर्स और नया इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। आइए अब जानते हैं कि इसका एंट्री-लेवल LXi वेरीएंट क्या-क्या ऑफ़र करता है।

यहां दिखाई गई ब्रेज़ा का बेस वेरीएंट पर्ल आर्कटिक वाइट रंग में है, जो इस एसयूवी के साथ मिलने वाले 10 कलर ऑप्शन्स में से एक है। इसके इक्सटीरियर की प्रमुख खूबियों में नया ग्रिल और बम्पर, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 16-इंच स्टील व्हील्स के साथ वील कवर, बॉडी-कलर ओआरवीएम्स और डोर हैंडल्स, साइड क्लैडिंग पर नए सिल्वर इन्सर्ट्स, रैपअराउंड एलईडी टेललाइट्स और टेलगेट पर ब्रेज़ा बैजिंग शामिल हैं।

हालांकि, इसके इंटीरियर की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 2026 मारुति ब्रेज़ा में छह एयरबैग्स, ESP, ABS के साथ EBD, HHA, टायर पंक्चर रिपेयर किट, रियर डिफ़ॉगर (सिर्फ़ टर्बो वेरीएंट), हाइट अड्जस्टेबल ड्राइवर सीट (सिर्फ़ टर्बो वेरीएंट), इलेक्ट्रिकली अड्जस्ट होने वाले ओआरवीएम्स, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडोज़, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (सिर्फ़ टर्बो वेरीएंट) और ड्युअल-टोन अपहोल्स्ट्री जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

इंजन की बात करें तो नई ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और नया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा सीएनजी वेरीएंट भी उपलब्ध है। बेस वेरीएंट में केवल छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। वहीं, टॉप वेरीएंट्स में 1.5-लीटर इंजन के साथ छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।

इमेज सोर्स: Gearhead Devansh

अनुवाद: सोनम गुप्ता