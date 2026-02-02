महिंद्रा XUV 7XO का वेटिंग पीरियड 52 हफ़्तों तक पहुंचा; AX वेरीएंट पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार

क़ीमत 13.66 लाख रुपए से शुरू

कुल छह वेरीएंट्स में है उपलब्ध

महिंद्रा की नई XUV 7XO को लॉन्च हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस एसयूवी की डिमांड पहले से ही काफ़ी तेज़ हो चुकी है। XUV700 के मिड-लाइफ फ़ेसलिफ़्ट के तौर पर आई इस एसयूवी की डिलिवरी देशभर में शुरू हो चुकी है और इसी के साथ इसका वेटिंग पीरियड 52 हफ़्तों तक पहुंच गया है।

सबसे लंबा इंतज़ार ऐंट्री-लेवल AX वेरीएंट के लिए है, जहां ग्राहकों को क़रीब 52 हफ़्ते तक का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ सकता है। वहीं, टॉप-एंड वेरीएंट्स की बात करें तो, AX7L डीज़ल पर लगभग 26 हफ़्ते और AX7L पेट्रोल पर क़रीब 17 हफ़्ते का इंतज़ार बताया जा रहा है।

मिड-वेरीएंट्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। AX3 और AX5 वेरीएंट्स के लिए वेटिंग पीरियड लगभग 22 हफ़्ते तक का है। वहीं, जो ग्राहक जल्दी डिलिवरी चाहते हैं, उनके लिए अच्छी ख़बर यह है कि, AX7 T और AX7 पेट्रोल वेरीएंट्स की डिलिवरी क़रीब 4 हफ़्तों में हो सकती है। हालांकि, AX7 डीज़ल वेरीएंट पर भी 6 हफ़्तों तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है।

महिंद्रा XUV 7XO को कुल छह वेरीएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें AX, AX3, AX5, AX7, AX7 T और AX7L शामिल हैं। इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलते हैं, जिन्हें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ख़ास बात यह है कि, टॉप-स्पेक AX7 T और AX7L डीज़ल ऑटोमैटिक वेरीएंट्स में AWD का विकल्प भी दिया गया है।

क़ीमत की बात करें तो, महिंद्रा XUV 7XO की एक्स-शोरूम क़ीमत 13.66 लाख रुपए से शुरू होकर 24.92 लाख रुपए तक जाती है। लंबा वेटिंग पीरियड साफ दिखाता है कि, यह एसयूवी लॉन्च होते ही ग्राहकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है और आने वाले महीनों में इसकी डिमांड और बढ़ सकती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे