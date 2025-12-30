लॉन्च से ठीक पहले महिंद्रा XUV 7XO का इंटीरियर कैमरे में हुआ कैद; मिलेगा नया AX9L टॉप वेरीएंट?

5 जनवरी को होगी लॉन्च

यह होगा XUV700 का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न

नई महिंद्रा XUV 7XO की क़ीमतों के ऐलान में अब बस एक हफ़्ते से भी कम का समय बचा है और उससे पहले इस अपकमिंग एसयूवी से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आधिकारिक टीज़र्स के बाद अब XUV 7XO की इंटीरियर स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इसके केबिन और वेरीएंट से जुड़ी अहम डिटेल्स का ख़ुलासा हुआ है।

स्पाई तस्वीरों में दिख रही 2026 महिंद्रा XUV 7XO दरअसल मौजूदा XUV700 का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न है। बाहर से यह टेस्ट कार पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन अंदर केबिन की झलक साफ़ तौर पर देखने को मिली। कार पर लगे एक स्टिकर से संकेत मिलता है कि, इसमें नया AX9L टॉप-स्पेक वेरीएंट दिया जा सकता है। इसके अलावा, यह टेस्ट मॉडल 7-सीटर डीज़ल ऑटोमैटिक वर्ज़न बताया जा रहा है।

केबिन की बात करें तो, नई XUV 7XO में ड्युअल-टोन बेज और ब्राउन इंटीरियर थीम देखने को मिलती है। इसमें ब्राउन-ब्लैक स्टीयरिंग वील, दरवाज़ों और सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक इन्सर्ट्स और नया दो-स्पोक स्टीयरिंग वील दिया गया है। डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन का लेआउट, दूसरी रो के लिए सनब्लाइंड्स और तीसरी रो में एसी वेंट्स, ब्लोअर कंट्रोल्स और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी नज़र आए हैं।

इससे पहले जारी टीज़र्स में XUV 7XO के कई प्रीमियम फ़ीचर्स की पुष्टि हो चुकी है। इनमें हार्मन कार्डन म्यूज़िक सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ, नई ग्रिल, एलईडी टेललाइट्स के लिए नए इन्सर्ट्स, बदले हुए फ्रंट और रियर बम्पर्स, अपडेटेड हेडलैम्प्स और दूसरी रो के लिए स्क्रीन शामिल हैं।

मकैनिकल तौर पर, महिंद्रा XUV 7XO में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिन्हें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा।

नई महिंद्रा XUV 7XO की प्री-बुकिंग पहले से जारी है, जबकि इसका आधिकारिक लॉन्च 5 जनवरी को किया जाएगा। हम अगले महीने इसकी ड्राइव भी करेंगे, ऐसे में इसके डिटेल्ड रिव्यू के लिए कारवाले के साथ जुड़े रहिए।

अनुवाद: गुलाब चौबे