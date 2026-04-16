महिंद्रा XUV 7XO डीज़ल मैनुअल का माइलेज हुआ टेस्ट; जानें क्या है असली आंकड़ा?

महिंद्रा XUV 7XO के डीज़ल वर्ज़न्स की डिमांड बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसके डीज़ल-मैनुअल वर्ज़न को असल कंडीशंस में टेस्ट किया। इस टेस्ट का मक़सद यह समझना था कि, यह एसयूवी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कितना माइलेज देती है।

इस टेस्ट के लिए हमने टॉप-स्पेक AX7L वेरीएंट का इस्तेमाल किया, जो 2.2-लीटर टर्बो डीज़ल इंजन के साथ आता है। यह इंजन 182bhp की पावर और 420Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें ज़िप, ज़ैप, ज़ूम और कस्टम जैसे मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, और हमारा टेस्ट डिफ़ॉल्ट ज़ैप मोड में किया गया।

टेस्ट के दौरान एसी को 22 डिग्री पर सेट रखा गया, फैन स्पीड 3-4 पर थी, और इंफ़ोटेन्मेंट, सीट वेंटिलेशन व आइडल स्टार्ट/स्टॉप जैसे फ़ंक्शन उसी तरह इस्तेमाल किए गए जैसे आम ड्राइविंग में होते हैं, ताकि रिज़ल्ट्स रियलिस्टिक रहें।

शहर में माइलेज कैसा है?

सिटी टेस्ट नवी मुंबई में क़रीब 93.2km के रूट पर किया गया, जहां दिन के समय ट्रैफ़िक और तापमान लगभग 40 डिग्री था। इस दौरान महिंद्रा XUV 7XO ने 11.12kmpl का असल माइलेज दिया, जबकि एमआईडी पर यह आंकड़ा 11.9kmpl दिखा।

इतनी बड़ी और लगभग 1850 किलो वज़न वाली एसयूवी के हिसाब से यह माइलेज ठीक माना जा सकता है, हालांकि ट्रैफ़िक की स्थिति के मुताबिक़ इसमें बदलाव हो सकता है।

हाइवे पर माइलेज चौंकाता है

हाइवे टेस्ट मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 79.5km की दूरी पर किया गया, जहां स्पीड क़रीब 95kmph तक रखी गई और तापमान लगभग 35 डिग्री था। इस दौरान एसयूवी ने 20.4kmpl का रियल माइलेज दिया, जबकि एमआईडी पर यह 19.9kmpl था।

यह आंकड़ा काफ़ी इम्प्रेसिव है और दिखाता है कि, हाईवे पर यह एसयूवी काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकती है।

निष्कर्ष: किसके लिए सही है?

कुल मिलाकर महिंद्रा XUV 7XO का डीज़ल-मैनुअल वर्ज़न परफ़ॉर्मेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस ऑफ़र करता है।

जहां शहर में यह एवरेज माइलेज देता है, वहीं हाइवे पर इसकी इफ़िशंसी काफ़ी बेहतर हो जाती है। ऐसे में अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादातर हाइवे पर है, तो यह एसयूवी आपके लिए एक काफ़ी प्रैक्टिकल और किफ़ायती ऑप्शन बन सकती है।