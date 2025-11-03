CarWale
    AD

    महिंद्रा कर रहा है एक और सात-सीट वाली एसयूवी लाने की तैयारी; XEV 9S का टीज़र किया जारी!

    Read inEnglish
    Authors Image

    Haji Chakralwale

    807 बार पढ़ा गया
    महिंद्रा कर रहा है एक और सात-सीट वाली एसयूवी लाने की तैयारी; XEV 9S का टीज़र किया जारी!
    • 27 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी शुरुआत
    • महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी परिवार का हिस्सा

    महिंद्रा, जल्द ही नई सात-सीट वाली एसयूवी के साथ बाज़ार में धमाकेदार ऐंट्री मारने वाला है । ब्रैंड ने इस आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी, XEV 9S का एक नया टीज़र भी जारी कर दिया है। ग़ौरतलब है कि, इसे 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद XEV 9S, ब्रैंड के बॉर्न इलेक्ट्रिक (बीई) लाइन-अप के तहत एक तीन-रो वाले इलेक्ट्रिक एसयूवी फैमिली का हिस्सा बना जाएगी।

    Mahindra XEV 9S Side Glass Housing

    टीज़र को देखने पर पता चलता है कि, XEV 9S को एक बोल्ड और फ़्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में पेश किया जाएगा इसके आगे के हिस्से में एक चौड़ी एलईडी लाइट बार लगी है। इस एसयूवी का प्रोफ़ाइल इसके लंबे वील-बेस और मज़बूत साइज़ की ओर इशारा करता है, जो इसके तीन-रो वाले लेआउट को कंफ़र्म करता है। साथ ही महिंद्रा ट्विन पीक्स लोगो और सिग्नेचर एलईडी एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम और आधुनिक कार की पहचान देते हैं।

    Mahindra XEV 9S Sunroof/Moonroof

    XEV 9S के महिंद्रा के नए INGLO मॉड्यूलर ईवी प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो एड्वांस बैटरी तकनीक और फ़ॉस्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें डयुअल-मोटर ऑल-वील-ड्राइव विकल्प के साथ एडास फ़ीचर्स और एक हाइ-टेक डिजिटल कॉकपिट मिलने की पूरी उम्मीद है।

    लॉन्च होने के बाद, XEV 9S को महिंद्रा, अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफ़ोलियो में आगामी BE.05 और BE.07 एसयूवी से ऊपर पोज़िशन करेगा। इससे यह कार ब्रैंड की अब तक की सबसे प्रीमियम ईवी कार बन जाएगी।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    महिंद्रा XEV 9S इमेज
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 21.00 - 30.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    टाटा सिएरा में मिलेगा पैनरॉमिक सनरूफ़ और आइवरी वाइट इंटीरियर

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    महिंद्रा XEV 9S गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    80704 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    46590 बार देखा गया
    165 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टाटा सिएरा
    Launching Soon
    नवं 2025
    टाटा सिएरा

    Rs. 12.50 - 18.05 लाखअनुमानित प्राइस

    25th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XEV 9S
    Launching Soon
    नवं 2025
    महिंद्रा XEV 9S

    Rs. 21.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    27th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मिनी Cooper S Convertible
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट
    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • महिंद्रा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी महिंद्रा-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    80704 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    46590 बार देखा गया
    165 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • महिंद्रा कर रहा है एक और सात-सीट वाली एसयूवी लाने की तैयारी; XEV 9S का टीज़र किया जारी!