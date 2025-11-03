महिंद्रा कर रहा है एक और सात-सीट वाली एसयूवी लाने की तैयारी; XEV 9S का टीज़र किया जारी!

27 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी शुरुआत

महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी परिवार का हिस्सा

महिंद्रा, जल्द ही नई सात-सीट वाली एसयूवी के साथ बाज़ार में धमाकेदार ऐंट्री मारने वाला है । ब्रैंड ने इस आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी, XEV 9S का एक नया टीज़र भी जारी कर दिया है। ग़ौरतलब है कि, इसे 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद XEV 9S, ब्रैंड के बॉर्न इलेक्ट्रिक (बीई) लाइन-अप के तहत एक तीन-रो वाले इलेक्ट्रिक एसयूवी फैमिली का हिस्सा बना जाएगी।

टीज़र को देखने पर पता चलता है कि, XEV 9S को एक बोल्ड और फ़्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में पेश किया जाएगा इसके आगे के हिस्से में एक चौड़ी एलईडी लाइट बार लगी है। इस एसयूवी का प्रोफ़ाइल इसके लंबे वील-बेस और मज़बूत साइज़ की ओर इशारा करता है, जो इसके तीन-रो वाले लेआउट को कंफ़र्म करता है। साथ ही महिंद्रा ट्विन पीक्स लोगो और सिग्नेचर एलईडी एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम और आधुनिक कार की पहचान देते हैं।

XEV 9S के महिंद्रा के नए INGLO मॉड्यूलर ईवी प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो एड्वांस बैटरी तकनीक और फ़ॉस्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें डयुअल-मोटर ऑल-वील-ड्राइव विकल्प के साथ एडास फ़ीचर्स और एक हाइ-टेक डिजिटल कॉकपिट मिलने की पूरी उम्मीद है।

लॉन्च होने के बाद, XEV 9S को महिंद्रा, अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफ़ोलियो में आगामी BE.05 और BE.07 एसयूवी से ऊपर पोज़िशन करेगा। इससे यह कार ब्रैंड की अब तक की सबसे प्रीमियम ईवी कार बन जाएगी।

