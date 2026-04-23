महिंद्रा XEV 9S का असल रेंज आया सामने; हाइवे पर दिया चौंकाने वाला परफ़ॉर्मेंस!

तीन बैटरी ऑप्शन के साथ आती है

79kWh बैटरी वर्ज़न का हुआ टेस्ट

महिंद्रा की महिंद्रा XEV 9S को कारवाले ने अपने लेटेस्ट रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट में परखा है। यह टेस्ट टॉप-स्पेक 79kWh पैक थ्री अबव वेरीएंट पर किया गया, जिसकी क़ीमत क़रीब 30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है।

कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए 679km की क्लेम्ड रेंज बताती है, लेकिन यही जानना ज़रूरी था कि, असल दुनिया में यह कितना चलती है।

रियल-वर्ल्ड में कितनी रेंज मिली?

टेस्ट के दौरान महिंद्रा XEV 9S ने 510km की रियल-वर्ल्ड रेंज दी। यह लगभग 75% है कंपनी के दावा किए गए, जो कि ईवी सेग्मेंट में एक काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है। आमतौर पर भारत में ज़्यादातर ईवी अपनी क्लेम्ड रेंज का 70–75% ही दे पाती हैं।

हाइवे पर दिखी असली ताक़त

आमतौर पर इलेक्ट्रिक वीइकल्स सिटी में ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, क्योंकि कम स्पीड और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का फ़ायदा मिलता है।

लेकिन हाइवे पर लगातार तेज़ रफ़्तार की वजह से बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। यहां महिंद्रा XEV 9S ने सबको चौंका दिया।

हमने 90–100kmph की स्पीड पर लगातार ड्राइव किया और उस दौरान इस एसयूवी ने क़रीब 7km/kWh की इफ़िशंसी दी, जो कि इस साइज़ और सेग्मेंट की ईवी के लिए काफ़ी प्रभावशाली है।

क्या बनाता है इसे ख़ास?

इस रिज़ल्ट से साफ़ है कि, महिंद्रा ने इस ईवी के इंजन को सिर्फ़ सिटी ही नहीं, बल्कि हाइवे ड्राइविंग के लिए भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है।

यानी अगर आप लंबी दूरी की ड्राइव करते हैं, तो यह एसयूवी आपको निराश नहीं करेगी।

निष्कर्ष

महिंद्रा XEV 9S ने अपने असल रेंज टेस्ट में काफ़ी संतुलित परफ़ॉर्मेंस दिखाया है। अच्छी रेंज, मज़बूत हाइवे इफ़िशंसी और प्रैक्टिकल यूज़ ये सभी चीज़ें इसे एक भरोसेमंद फैमिली ईवी बनाती हैं।

अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो, सिर्फ़ शहर ही नहीं, बल्कि हाइवे पर भी अच्छा परफ़ॉर्म करे, तो यह एक काफ़ी मज़बूत ऑप्शन बनकर सामने आती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे