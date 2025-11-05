महिंद्रा XEV 9S का इंटीरियर हुआ टीज़; स्लाइडिंग सीट्स और तीन डिस्प्ले के साथ बनेगी सबसे एड्वांस्ड ई-एसयूवी!

- दो-स्पोक स्टीयरिंग वील और वाइट स्टिचिंग आया नज़र
- यह महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफ़ॉर्म पर है आधारित
महिंद्रा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S के इंटीरियर की पहली झलक दिखा दी है, और कहना गलत नहीं होगा कि यह अब तक की सबसे प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली कार साबित होने वाली है। कंपनी ने एक छोटा टीज़र जारी किया है, जिसमें इसके केबिन की कई अहम झलकें देखने को मिली हैं।
टीज़र में सबसे पहले ध्यान खींचता है इसका टू-स्पोक स्टीयरिंग वील, जिस पर वाइट स्टिचिंग यानी सफेद सिलाई दी गई है। इसके अलावा, स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स भी नज़र आ रही हैं। हमें उम्मीद है कि, इन सीटों में रिक्लाइन फ़ंक्शन भी मिलेगा। साथ ही, एक नया ड्राइव सिलेक्टर और सिल्वर एक्सेंट्स के साथ ब्लैक अपहोल्स्ट्री भी दिखाई गई है।
सबसे स्पेशल है इसका ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले सेटअप, जिसमें एक ही पैनल में तीन अलग-अलग स्क्रीन जुड़े हुए दुख रहे हैं और यह इसे बेहद फ़्यूचरिस्टिक लुक देता है।
नई महिंद्रा XEV 9S को ब्रैंड के इंग्लो प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें 282bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क देने वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा। बताते चलें कि, यह कार 26-27 नवंबर को होने वाले ‘स्क्रीम इलेक्ट्रिक’ इवेंट में अपनी पहली झलक दिखाएगी।
अनुवाद,: गुलाब चौबे