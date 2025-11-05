CarWale
    महिंद्रा XEV 9S का इंटीरियर हुआ टीज़; स्लाइडिंग सीट्स और तीन डिस्प्ले के साथ बनेगी सबसे एड्वांस्ड ई-एसयूवी!

    Dwij Bhandut

    महिंद्रा XEV 9S का इंटीरियर हुआ टीज़; स्लाइडिंग सीट्स और तीन डिस्प्ले के साथ बनेगी सबसे एड्वांस्ड ई-एसयूवी!
    • दो-स्पोक स्टीयरिंग वील और वाइट स्टिचिंग आया नज़र
    • यह महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफ़ॉर्म पर है आधारित

    महिंद्रा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S के इंटीरियर की पहली झलक दिखा दी है, और कहना गलत नहीं होगा कि यह अब तक की सबसे प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली कार साबित होने वाली है। कंपनी ने एक छोटा टीज़र जारी किया है, जिसमें इसके केबिन की कई अहम झलकें देखने को मिली हैं।

    Mahindra XEV 9S Gear Selector Dial

    टीज़र में सबसे पहले ध्यान खींचता है इसका टू-स्पोक स्टीयरिंग वील, जिस पर वाइट स्टिचिंग यानी सफेद सिलाई दी गई है। इसके अलावा, स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स भी नज़र आ रही हैं। हमें उम्मीद है कि, इन सीटों में रिक्लाइन फ़ंक्शन भी मिलेगा। साथ ही, एक नया ड्राइव सिलेक्टर और सिल्वर एक्सेंट्स के साथ ब्लैक अपहोल्स्ट्री भी दिखाई गई है।

    Mahindra XEV 9S Second Row Roof Mounted Cabin Lamps

    सबसे स्पेशल है इसका ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले सेटअप, जिसमें एक ही पैनल में तीन अलग-अलग स्क्रीन जुड़े हुए दुख रहे हैं और यह इसे बेहद फ़्यूचरिस्टिक लुक देता है।

    Mahindra XEV 9S Steering Wheel

    नई महिंद्रा XEV 9S को ब्रैंड के इंग्लो प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें 282bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क देने वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा। बताते चलें कि, यह कार 26-27 नवंबर को होने वाले ‘स्क्रीम इलेक्ट्रिक’ इवेंट में अपनी पहली झलक दिखाएगी।

    अनुवाद,: गुलाब चौबे

    महिंद्रा XEV 9S इमेज
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 21.00 - 30.00 लाख
    नई हुंडई वेन्यू 7.90 लाख रुपए में हुई लॉन्च; जानें इसका कौन-सा इंजन देता है कितने की माइलेज!

    महिंद्रा XEV 9S गैलरी

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    80704 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    46590 बार देखा गया
    165 लाइक्स

