महिंद्रा XEV 9S को मिला नया कस्टम ड्राइव मोड अपडेट; कंपनी ने किया ख़ुलासा

दो बैटरी पैक के साथ है उपलब्ध

हाल ही में शुरू हुई है डिलिवरी

महिंद्रा ने XEV 9S के लिए नया कस्टम ड्राइव मोड अपडेट पेश किया है। यह अपडेट पैक थ्री और पैक थ्री अबव वेरीएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें इंटेलिजेंट अडैप्टिव सस्पेंशन दिया जाता है। कंपनी ने इस नए मोड को मौजूदा प्रोडक्शन मॉडल्स में फैक्ट्री से ही शामिल करना शुरू कर दिया है।

नए कस्टम मोड की मदद से ग्राहक अब अपनी ज़रूरत के अनुसार गाड़ी की सेटिंग बदल सकते हैं। इसमें इंजन रिस्पॉन्स, सस्पेंशन सेटअप और स्टीयरिंग वेट को अलग-अलग अडज़स्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यह मोड पहले से मौजूद ड्राइव मोड्स (डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस और स्नो) के साथ जोड़ा गया है। इससे ड्राइवर अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से अपने अनुभव को बेहतर बना सकता है।

कंपनी ने XEV 9S की डिलिवरी 23 जनवरी से शुरू की थी। अब सभी नए तैयार हो रहे मॉडल्स में कस्टम ड्राइव मोड स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर दिया जा रहा है।

बैटरी ऑप्शन की बात करें तो, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 59kWh और 79kWh के दो बैटरी पैक के साथ आती है। 59kWh वर्ज़न 521km की क्लेम्ड रेंज देता है, जबकि बड़ा 79kWh बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज पर 679km तक की रेंज देने का दावा करता है।

XEV 9S की एक्स-शोरूम क़ीमत 19.95 लाख रुपए से शुरू होकर 29.45 लाख रुपए तक जाती है। इन क़ीमतों में चार्जर की लागत शामिल नहीं है।

अनुवाद: गुलाब चौबे