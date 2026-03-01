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    महिंद्रा XEV 9e का नया सिनेलक्स इडिशन 29.35 लाख रुपए में हुआ लॉन्च

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    Gulab Chaubey

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    महिंद्रा XEV 9e का नया सिनेलक्स इडिशन 29.35 लाख रुपए में हुआ लॉन्च
    • इसमें दिया गया है 79kWh BYD ब्लेड एलएफपी बैटरी पैक
    • कल से बुकिंग्स की जाएगी शुरू

    महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी XEV 9e का नया सिनेलक्स इडिशन भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 29.35 लाख रुपए रखी गई है। यह मॉडल पैक थ्री सिलेक्ट (11kW AC चार्जर) वेरीएंट से ऊपर पोज़िशन किया गया है, जिसकी क़ीमत 28.65 लाख रुपए है। यानी इस नए इडिशन के लिए 70,000 रुपए ज़्यादा ख़र्च करने होंगे। इसके अलावा, इसकी बुकिंग कल से शुरू होगी।

    क्या है नया?

    Mahindra XEV 9e Instrument Cluster

    सिनेलक्स इडिशन में कोई मकैनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही बैटरी और मोटर सेटअप मिलता है, लेकिन कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ इसे और प्रीमियम बनाया गया है।

    केबिन में चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक थीम दी गई है। सॉफ़्ट-टच मटैरियल और अपहोल्स्ट्री पर ब्राउन स्टिचिंग दी गई है, जो अंदरूनी माहौल को और ज़्यादा प्रीमियम बनाती है।

    Mahindra XEV 9e Front Speakers

    इक्सटीरियर में सैटिन ब्लैक और सैटिन वाइट ट्रीटमेंट दिया गया है, जिससे इसका डिज़ाइन और ज़्यादा आकर्षक दिखता है। यह इडिशन उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी में इक्सक्लूज़िव लुक चाहते हैं।

    बैटरी और फ़ीचर

    इसमें 79kWh BYD ब्लेड एलएफपी बैटरी पैक दिया गया है, जो 282bhp की पावर और 380Nm टॉर्क जनरेट करता है।

    फ़ीचर लिस्ट में ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले, 16-स्पीकर हार्मन कॉर्डन ऑडियो सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे ख़ास फ़ीचर शामिल हैं।

    महिंद्रा XEV 9e इमेज
    महिंद्रा XEV 9e
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    PuneRs. 23.18 लाख
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