CarWale
    AD

    महिंद्रा XEV 9e की नई सिनेलक्स इडिशन की बुकिंग्स हुई शुरू

    Read inEnglish
    Authors Image

    Haji Chakralwale

    1,363 बार पढ़ा गया
    महिंद्रा XEV 9e की नई सिनेलक्स इडिशन की बुकिंग्स हुई शुरू
    • क़ीमत 29.35 लाख रुपए
    • यह नया इडिशन पैक थ्री पर है आधारित

    महिंद्रा ने XEV 9e के नए सिनेलक्स इडिशन की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इस इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत 29.35 लाख रुपए रखी गई है। यह इडिशन पैक थ्री वेरीएंट पर बेस्ड है और लिमिटेड कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ आता है।

    Mahindra XEV 9e Left Side View

    सिनेलक्स इडिशन सिर्फ़ सैटिन ब्लैक और सैटिन वाइट के दो मैट कलर्स में उपलब्ध है। इसके रियर क्वार्टर पैनल पर ‘सिनेलक्स’ की बैजिंग दी गई है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देती है। इसके अलावा, बाहरी डिज़ाइन और बाकी फ़ीचर पहले जैसे ही रखे गए हैं।

    Mahindra XEV 9e Dashboard

    अंदर की तरफ सबसे बड़ा बदलाव नया चेस्टनट ब्राउन इंटीरियर है, जिसे नॉक्टर्न व्लैक थीम के साथ पेश किया गया है। ब्राउन कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग सॉफ्ट-टच मटैरियल और अपहोल्स्ट्री के साथ मिलकर केबिन को और ज़्यादा प्रीमियम अहसास देती है।

    Mahindra XEV 9e Front Row Seats

    मकैनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह 79kWh बैटरी पैक के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक़, एक बार फुल चार्ज पर क़रीब 656km की एआरएआई सर्टिफ़ाइड रेंज मिलती है।

    Mahindra XEV 9e Left Side View

    सिनेलक्स इडिशन उन ग्राहकों के लिए है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा ज़्यादा इक्सक्लूज़िव लुक और प्रीमियम फ़ील चाहते हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा XEV 9e इमेज
    महिंद्रा XEV 9e
    Rs. 21.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    हुंडई की रिकॉर्ड तोड़ परफ़ॉर्मेंस; फ़रवरी 2026 में 66,134 कार्स की बिक्री
     अगला 
    महिंद्रा XEV 9e का नया सिनेलक्स इडिशन 29.35 लाख रुपए में हुआ लॉन्च

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    महिंद्रा XEV 9e गैलरी

    • images
    • videos
    Mahindra Thar Roxx MX5 Explained | Better Value Than AX Variants at Rs. 16 Lakh?
    youtube-icon
    Mahindra Thar Roxx MX5 Explained | Better Value Than AX Variants at Rs. 16 Lakh?
    CarWale टीम द्वारा10 Feb 2026
    26725 बार देखा गया
    192 लाइक्स
    Thar Roxx Star Edition Prices, Engine, and Features Explained
    youtube-icon
    Thar Roxx Star Edition Prices, Engine, and Features Explained
    CarWale टीम द्वारा03 Feb 2026
    31622 बार देखा गया
    234 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कायलाक
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    फ़रारी 849 Testarossa
    फ़रारी 849 Testarossa
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th मार
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    9th मार
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    Rs. 1.40 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    2nd मार
    इसुज़ू हाई-लैंडर
    इसुज़ू हाई-लैंडर
    Rs. 21.05 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    रेनो डस्टर
    Launching in 1 days
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    ऑडी SQ8
    Launching in 1 days
    ऑडी SQ8

    Rs. 1.50 - 2.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    17th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    लेक्सस New ES
    Launching in 4 days
    लेक्सस New ES

    Rs. 64.00 - 70.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • महिंद्रा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.37 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी महिंद्रा-कार्स

    महिंद्रा XEV 9e की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 23.18 लाख
    BangaloreRs. 23.18 लाख
    DelhiRs. 23.21 लाख
    PuneRs. 23.18 लाख
    HyderabadRs. 23.17 लाख
    AhmedabadRs. 23.76 लाख
    ChennaiRs. 23.19 लाख
    KolkataRs. 22.94 लाख
    ChandigarhRs. 23.15 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Mahindra Thar Roxx MX5 Explained | Better Value Than AX Variants at Rs. 16 Lakh?
    youtube-icon
    Mahindra Thar Roxx MX5 Explained | Better Value Than AX Variants at Rs. 16 Lakh?
    CarWale टीम द्वारा10 Feb 2026
    26725 बार देखा गया
    192 लाइक्स
    Thar Roxx Star Edition Prices, Engine, and Features Explained
    youtube-icon
    Thar Roxx Star Edition Prices, Engine, and Features Explained
    CarWale टीम द्वारा03 Feb 2026
    31622 बार देखा गया
    234 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • महिंद्रा XEV 9e की नई सिनेलक्स इडिशन की बुकिंग्स हुई शुरू