महिंद्रा XEV 9e की नई सिनेलक्स इडिशन की बुकिंग्स हुई शुरू

क़ीमत 29.35 लाख रुपए

यह नया इडिशन पैक थ्री पर है आधारित

महिंद्रा ने XEV 9e के नए सिनेलक्स इडिशन की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इस इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत 29.35 लाख रुपए रखी गई है। यह इडिशन पैक थ्री वेरीएंट पर बेस्ड है और लिमिटेड कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ आता है।

सिनेलक्स इडिशन सिर्फ़ सैटिन ब्लैक और सैटिन वाइट के दो मैट कलर्स में उपलब्ध है। इसके रियर क्वार्टर पैनल पर ‘सिनेलक्स’ की बैजिंग दी गई है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देती है। इसके अलावा, बाहरी डिज़ाइन और बाकी फ़ीचर पहले जैसे ही रखे गए हैं।

अंदर की तरफ सबसे बड़ा बदलाव नया चेस्टनट ब्राउन इंटीरियर है, जिसे नॉक्टर्न व्लैक थीम के साथ पेश किया गया है। ब्राउन कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग सॉफ्ट-टच मटैरियल और अपहोल्स्ट्री के साथ मिलकर केबिन को और ज़्यादा प्रीमियम अहसास देती है।

मकैनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह 79kWh बैटरी पैक के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक़, एक बार फुल चार्ज पर क़रीब 656km की एआरएआई सर्टिफ़ाइड रेंज मिलती है।

सिनेलक्स इडिशन उन ग्राहकों के लिए है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा ज़्यादा इक्सक्लूज़िव लुक और प्रीमियम फ़ील चाहते हैं।

अनुवाद: गुलाब चौबे