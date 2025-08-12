CarWale
    महिंद्रा विज़न T का नया टीज़र जारी; 15 अगस्त को उठेगा पर्दा!

    Desirazu Venkat

    महिंद्रा विज़न T का नया टीज़र जारी; 15 अगस्त को उठेगा पर्दा!
    • यह होगा इलेक्ट्रिक थार का अगला और एड्वांस्ड वर्ज़न
    • पिकअप ट्रक को भी पेश किए जाने की है उम्मीद

    महिंद्रा ने अपने नए कॉन्सेप्ट विज़न T का नया टीज़र जारी कर दिया है, जिसकी आधिकारिक झलक इस हफ़्ते सामने आएगी। यह मॉडल 2023 में पेश की गई महिंद्रा इलेक्ट्रिक थार का अगला और ज़्यादा एड्वांस्ड अवतार है, और इसके साथ एक पिकअप वर्ज़न आने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

    नया लुक और दमदार रोड प्रज़ेंस

    टीज़र में राउंड शेप वाले हेडलैम्प्स को महिंद्रा की सिग्नेचर स्लैटेड ग्रिल में बड़े ही बोल्ड अंदाज़ में फ़िट किया गया है। यह डिज़ाइन पहले वाली इलेक्ट्रिक थार से अलग है, जिसमें असिमेट्रिकल ग्रिल और सिर्फ़ तीन स्लैट्स थे। पिछले टीज़र्स में इसके नए वील डिज़ाइन और रियर प्रोफ़ाइल की झलक मिल चुकी है, जो इसके ऑफ़-रोड कैरेक्टर को और भी मज़बूत बनाती है।

    नई प्लेटफ़ॉर्म और पावरफुल परफ़ॉर्मेंस

    Mahindra Thar.e Front View

    महिंद्रा ने हिंट दिया है कि विज़न T एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार होगी। यह प्लेटफ़ॉर्म अगले तीन सालों में आने वाले कई नए मॉडल्स का बेस बनेगा। ऑफ़-रोडिंग को ध्यान में रखते हुए इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, एड्वांस्ड 4x4 सिस्टम और मल्टीपल ड्राइव मोड्स जैसे फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है।

    भविष्य की ‘विज़न’ फ़ैमिली का हिस्सा

    विज़न T के साथ महिंद्रा अपनी विज़न S, विज़न X और विज़न SXT कॉन्सेप्ट गाड़ियां भी दिखाएगी। ये सभी आने वाले सालों में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक और ऑफ़-रोड एसयूवी लाइनअप की झलक पेश करेंगी। पिकअप वर्ज़न ख़ास तौर पर उन ग्राहकों को टारगेट करेगा जो दमदार यूटिलिटी और पर्सनल एड्वेंचर का कॉम्बो चाहते हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा थार.ई इमेज
    महिंद्रा थार.ई
    Rs. 20.00 - 25.00 लाख
    अनुमानित प्राइस
     पहले का 
    सिर्फ़ 5.25 लाख रुपए में मिलती है सिट्रोएन की यह कार!
     अगला 
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी का फ़्लीट मॉडल 18.2 लाख रुपए में हुआ लॉन्च

    Mahindra XUV 3XO New Variants Walkaround | REVX M, M(O), REVX A Explained
    youtube-icon
    Mahindra XUV 3XO New Variants Walkaround | REVX M, M(O), REVX A Explained
    CarWale टीम द्वारा10 Jul 2025
    59929 बार देखा गया
    334 लाइक्स
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    youtube-icon
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    70574 बार देखा गया
    429 लाइक्स

