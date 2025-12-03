XEV 9S की ज़बरदस्त डिमांड पर महिंद्रा ने दबाया एक्सीलरेटर; ईवी प्रोडक्शन बढ़ाने का किया फैसला

हाल ही में 19.45 लाख रुपए में हुई है लॉन्च

14 जनवरी से बुकिंग्स है शुरू

भारत में 19.45 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत पर लॉन्च हुई महिंद्रा XEV 9s को लेकर कंपनी अब बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी और महिंद्रा को उम्मीद है कि, यह मॉडल उनकी ईवी बिक्री में बड़ा उछाल लाएगा।

महिंद्रा ने घोषणा की है कि, वह अपनी ईवी मैन्युफ़ैक्चरिंग क्षमता को काफ़ी बढ़ाने वाली है। फ़िलहाल कंपनी XEV 9e और BE 6 के लगभग 5,000 यूनिट्स प्रति माह बनाती है। लेकिन बढ़ती डिमांड को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026 के आख़िर तक 3,000 अतिरिक्त यूनिट्स प्रति माह जोड़ने की योजना है। कंपनी का कहना है कि, वह ज़रूरत पड़ने पर एक लाख यूनिट्स प्रति वर्ष उत्पादन कर सकती है और इस क्षमता को बढ़ाकर दो लाख यूनिट्स प्रति वर्ष तक ले जाया जा सकता है।

महिंद्रा को उम्मीद है कि XEV 9s अपने डिज़ाइन, मज़बूत रोड प्रजेंस और फ़ीचर-लोडेड पैकेज के चलते ब्रैंड की नई वॉल्यूम सेलर बन सकती है। फ़िलहाल XEV 9e कंपनी की ईवी बिक्री का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा संभालती है, ख़ासकर दक्षिण भारत में इसकी मज़बूत पकड़ है। कंपनी मानती है कि, XEV 9s उत्तर भारत में भी बड़ी संख्या में ख़रीदार आकर्षित करेगी, जहां इस तरह के बड़े और प्रैक्टिकल थ्री-रो मॉडल ज़्यादा लोकप्रिय हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि, महिंद्रा XEV 9s कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसे चार वेरीएंट्स, तीन बैटरी ऑप्शन और छह कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है। यह असल में XUV700 का इलेक्ट्रिक रूप है और यह भी दिखाती है कि, 2026 की शुरुआत में आने वाला XUV700 फ़ेसलिफ़्ट किस तरह के अपडेट लेकर आ सकता है।

कुल मिलाकर, महिंद्रा XEV 9s कंपनी के लिए ईवी सेग्मेंट में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, और बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ाने की रणनीति बिल्कुल सही दिशा में है।

अनुवाद: गुलाब चौबे