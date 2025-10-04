CarWale
    AD

    2025 थार vs पुराना थार; जानें क्या बदला, क्या आया नया!

    Read inEnglish
    Authors Image

    Jay Shah

    208 बार पढ़ा गया
    2025 थार vs पुराना थार; जानें क्या बदला, क्या आया नया!

    पांच साल बाद आख़िरकार महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी थार को एक बड़ा अपडेट दिया है। 2020 में लॉन्च हुई इस ऑफ़-रोडर का 2025 मॉडल अब नए फ़ीचर्स, हल्के डिज़ाइन बदलाव और बेहतर प्रैक्टिकलिटी के साथ आया है। हालांकि, इसकी दमदार परफ़ॉर्मेंस और वही भरोसेमंद इंजन अब भी बरकरार हैं, जिसने इसे भारतीय ग्राहकों की फ़ेवरेट एसयूवी बनाया।

    इक्सटीरियर में क्या नया है?

    Mahindra Thar Closed Fuel Lid

    बाहर से देखने पर नई थार अपने पुराने वर्ज़न जैसी ही लगती है, लेकिन क़रीब से देखें तो, कुछ छोटे लेकिन अहम अपडेट नज़र आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है फ्रंट ग्रिल का नया बॉडी-कलर्ड फ़िनिश, जो एसयूवी को क्लीन और फ्रेश लुक देता है। इसके अलावा, कंपनी ने टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे दो नए रंग भी जोड़े हैं, जो पहले नई थार रॉक्स में देखने को मिले थे।

    Mahindra Thar Bootspace

    सबसे ज़रूरी बदलाव एसयूवी के रियर सेक्शन में किए गए हैं। अब इसमें टेलगेट पर लगा रियर पार्किंग कैमरा, साथ ही रियर वाइपर और वॉशर भी मिलते हैं। ये दोनों फ़ीचर्स लंबे समय से ग्राहकों की डिमांड में थे और अब उन्हें स्टैंडर्ड रूप में शामिल किया गया है, जिससे थार अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई है।

    केबिन के अंदर क्या नया है?

    Mahindra Thar Dashboard

    इंटीरियर में भी अब कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। केबिन का ऑल-ब्लैक थीम वही रखा गया है, लेकिन अब यह पहले से ज़्यादा यूजर-फ्रेंडली और प्रीमियम फ़ील देता है। पावर विंडो स्विच अब डोर पैड्स पर शिफ़्ट कर दिए गए हैं, जो पहले सेंटर कंसोल में थे। नया स्लाइडिंग सेंट्रल आर्मरेस्ट अब ज़्यादा कम्फ़र्ट और स्टोरेज स्पेस दोनों देता है। साथ ही ए-पिलर पर नए ग्रैब हैंडल्स जोड़े गए हैं, जिससे चढ़ना-उतरना और आसान हो गया है।

    Mahindra Thar Center Console/Centre Console Storage

    रियर सीट पैसेंजर्स के लिए भी अब डेडिकेटेड एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे लंबी यात्राओं में आराम पहले से बेहतर हो गया है।

    इंजन में क्या है नया?

    मकैनिकल तौर पर थार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसयूवी में वही भरोसेमंद इंजन विकल्प मिलते हैं।

    1.5-लीटर डीज़ल इंजन

    2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन

    2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन

    Mahindra Thar Engine Shot

    ये इंजन्स पहले की तरह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के साथ आते हैं और RWD तथा 4x4 दोनों ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं।

    कुल मिलाकर, 2025 महिंद्रा थार में बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन नए कलर, उपयोगी फ़ीचर्स और बेहतर कम्फ़र्ट के साथ यह पहले से ज़्यादा आकर्षक और प्रैक्टिकल बन गई है। जो लोग एक मज़बूत, स्टाइलिश और ऑफ़-रोड तैयार एसयूवी चाहते हैं, उनके लिए नई थार अब और भी बेहतरीन विकल्प साबित होगी।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा थार इमेज
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    ईवी मार्केट में छाई टेस्ला! सितंबर 2025 में मॉडल Y के 60 से ज़्यादा यूनिट्स बिके

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    महिंद्रा थार गैलरी

    • images
    • videos
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    33063 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    24193 बार देखा गया
    203 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • महिंद्रा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी महिंद्रा-कार्स

    महिंद्रा थार की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.91 लाख
    BangaloreRs. 11.99 लाख
    DelhiRs. 11.50 लाख
    PuneRs. 11.91 लाख
    HyderabadRs. 11.98 लाख
    AhmedabadRs. 11.04 लाख
    ChennaiRs. 11.90 लाख
    KolkataRs. 11.58 लाख
    ChandigarhRs. 11.34 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    33063 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    24193 बार देखा गया
    203 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • 2025 थार vs पुराना थार; जानें क्या बदला, क्या आया नया!