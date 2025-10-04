2025 थार vs पुराना थार; जानें क्या बदला, क्या आया नया!

पांच साल बाद आख़िरकार महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी थार को एक बड़ा अपडेट दिया है। 2020 में लॉन्च हुई इस ऑफ़-रोडर का 2025 मॉडल अब नए फ़ीचर्स, हल्के डिज़ाइन बदलाव और बेहतर प्रैक्टिकलिटी के साथ आया है। हालांकि, इसकी दमदार परफ़ॉर्मेंस और वही भरोसेमंद इंजन अब भी बरकरार हैं, जिसने इसे भारतीय ग्राहकों की फ़ेवरेट एसयूवी बनाया।
इक्सटीरियर में क्या नया है?
बाहर से देखने पर नई थार अपने पुराने वर्ज़न जैसी ही लगती है, लेकिन क़रीब से देखें तो, कुछ छोटे लेकिन अहम अपडेट नज़र आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है फ्रंट ग्रिल का नया बॉडी-कलर्ड फ़िनिश, जो एसयूवी को क्लीन और फ्रेश लुक देता है। इसके अलावा, कंपनी ने टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे दो नए रंग भी जोड़े हैं, जो पहले नई थार रॉक्स में देखने को मिले थे।
सबसे ज़रूरी बदलाव एसयूवी के रियर सेक्शन में किए गए हैं। अब इसमें टेलगेट पर लगा रियर पार्किंग कैमरा, साथ ही रियर वाइपर और वॉशर भी मिलते हैं। ये दोनों फ़ीचर्स लंबे समय से ग्राहकों की डिमांड में थे और अब उन्हें स्टैंडर्ड रूप में शामिल किया गया है, जिससे थार अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई है।
केबिन के अंदर क्या नया है?
इंटीरियर में भी अब कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। केबिन का ऑल-ब्लैक थीम वही रखा गया है, लेकिन अब यह पहले से ज़्यादा यूजर-फ्रेंडली और प्रीमियम फ़ील देता है। पावर विंडो स्विच अब डोर पैड्स पर शिफ़्ट कर दिए गए हैं, जो पहले सेंटर कंसोल में थे। नया स्लाइडिंग सेंट्रल आर्मरेस्ट अब ज़्यादा कम्फ़र्ट और स्टोरेज स्पेस दोनों देता है। साथ ही ए-पिलर पर नए ग्रैब हैंडल्स जोड़े गए हैं, जिससे चढ़ना-उतरना और आसान हो गया है।
रियर सीट पैसेंजर्स के लिए भी अब डेडिकेटेड एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे लंबी यात्राओं में आराम पहले से बेहतर हो गया है।
इंजन में क्या है नया?
मकैनिकल तौर पर थार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसयूवी में वही भरोसेमंद इंजन विकल्प मिलते हैं।
1.5-लीटर डीज़ल इंजन
2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन
2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन
ये इंजन्स पहले की तरह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के साथ आते हैं और RWD तथा 4x4 दोनों ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं।
कुल मिलाकर, 2025 महिंद्रा थार में बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन नए कलर, उपयोगी फ़ीचर्स और बेहतर कम्फ़र्ट के साथ यह पहले से ज़्यादा आकर्षक और प्रैक्टिकल बन गई है। जो लोग एक मज़बूत, स्टाइलिश और ऑफ़-रोड तैयार एसयूवी चाहते हैं, उनके लिए नई थार अब और भी बेहतरीन विकल्प साबित होगी।
