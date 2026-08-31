महिंद्रा थार फ़ेसलिफ़्ट फिर हुई स्पॉट, सामने आई नई जानकारी

महिंद्रा अपनी फ़ेसलिफ़्टेड थार की टेस्टिंग लगातार कर रही है और इसके डेब्यू की उम्मीद इस साल फ़ेस्टिव सीज़न के दौरान है। अपडेटेड 3-डोर लाइफ़स्टाइल एसयूवी में अंदर और बाहर कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बदलाव की उम्मीद नहीं है।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3-डोर थार के एक्सटीरियर में नया 5-स्लॉट ग्रिल, थार रॉक्स से लिए गए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स मिलेंगे। ग्रिल के एक स्लॉट में एक्सटेंशन भी दिया गया है, जिसमें थार बैज लगाए जाने की उम्मीद है।

2026 महिंद्रा थार के इंटीरियर में होने वाले बदलावों की जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि, पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक इसमें थार रॉक्स से जुड़े कुछ फीचर्स और अपडेट मिल सकते हैं।

बोनट के नीचे इसमें मौजूदा 2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर एमहॉक डीज़ल और 2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। इन्हें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। साथ ही, 4x2 और 4x4 दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

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