महिंद्रा थार 2025 में क्या है नया? जानिए हर वेरीएंट के फ़ीचर्स!

क़ीमत 9.99 लाख रुपए से हुई लॉन्च

अब मिलेगा बड़ा टचस्क्रीन, नए फ़ीचर्स और मॉडर्न लुक

महिंद्रा ने भारत में अपनी आइकॉनिक ऑफ़-रोडिंग एसयूवी थार 2025 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इसकी क़ीमत 9.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई थार अब ज़्यादा स्मार्ट, मॉडर्न और कम्फ़र्टेबल हो गई है। इसमें अपडेटेड डिज़ाइन, नए टेक्नोलॉजी और कई कम्फ़र्ट फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं। बता दें कि हाल ही में ब्रैंड ने नई बोलेरो और बोलेरो नियो को लॉन्च किया है।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

नई महिंद्रा थार तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है —

2.0-लीटर एमस्टैलियन पेट्रोल इंजन (150bhp, 320Nm)

2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन (130bhp, 300Nm)

1.5-लीटर डीज़ल इंजन (118bhp, 300Nm)

ट्रैंस्मिशन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं। साथ ही आप इसे RWD और 4WD के दो विकल्प में से चुन सकते हैं।

कलर ऑप्शन

नई थार अब छह रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें टैंगो रेड, डीप फ़ॉरेस्ट, एवरेस्ट वाइट, ब्लेज़िंग ब्रॉन्ज़, नापोली ब्लैक और नया बैटलशिप ग्रे शामिल है।

वेरीएंट-वाइज फ़ीचर्स

2025 महिंद्रा थार को कुल 2 वेरीएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें मिलने वाले फ़ीचर्स नीचे दिए गए हैं।

AXT वेरीएंट

आइकॉनिक हेडलैम्प्स

एलईडी टेललैम्प्स

R16 स्टील वील्स

नया डैशबोर्ड + स्टीयरिंग वील

रियर एसी वेंट्स + कंसोल

स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ

हाइट अडज़स्टेबल ड्राइवर सीट

विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री

ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल्स

फ्रंट डोर ट्रिम्स में पावर विंडो

RWD के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल

रिमोट कीलेस एंट्री

अंदर से खुलने वाला फ़्यूल लिड

रियर पार्किंग सेंसर्स

ड्युअल एयरबैग्स

रोल-ओवर मिटिगेशन के साथ ईएसपी

हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल

एबीएस के साथ ईबीडी और ब्रेक असिस्ट

रियर डिमिस्टर

LXT वेरीएंट

थार ब्रैंडिंग के साथ 18-इंच डीप सिल्वर अलॉय वील्स

फ्रंट फ़ॉग लैम्प्स + डीआरएल

ड्युअल टोन बम्पर्स

मोल्डेड साइड फुट स्टेप्स

फ़ैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

4WD वेरीएंट में फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन डिस्कनेक्ट

एचडी टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट (26.03 सेमी)

ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले

4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स

ऑडियो और फ़ोन कंट्रोल के साथ नया स्टीयरिंग

एड्वेंचर स्टैटिस्टिक्स जेन II

रियर व्यू कैमरा

क्रूज़ कंट्रोल

इलेक्ट्रिक ओआरवीएम अडज़स्टमेंट

रियर वाइपर + वॉशर

टायरट्रॉनिक्स (TPMS) + TDMS (टायर

डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम)

डेड पेडल (सिर्फ़ एटी वेरीएंट के लिए)