CarWale
    AD

    महिंद्रा थार 2025 में क्या है नया? जानिए हर वेरीएंट के फ़ीचर्स!

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    202 बार पढ़ा गया
    महिंद्रा थार 2025 में क्या है नया? जानिए हर वेरीएंट के फ़ीचर्स!
    • क़ीमत 9.99 लाख रुपए से हुई लॉन्च
    • अब मिलेगा बड़ा टचस्क्रीन, नए फ़ीचर्स और मॉडर्न लुक

    महिंद्रा ने भारत में अपनी आइकॉनिक ऑफ़-रोडिंग एसयूवी थार 2025 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इसकी क़ीमत 9.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई थार अब ज़्यादा स्मार्ट, मॉडर्न और कम्फ़र्टेबल हो गई है। इसमें अपडेटेड डिज़ाइन, नए टेक्नोलॉजी और कई कम्फ़र्ट फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं। बता दें कि हाल ही में ब्रैंड ने नई बोलेरो और बोलेरो नियो को लॉन्च किया है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    इंजन और परफ़ॉर्मेंस

    नई महिंद्रा थार तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है —

    • 2.0-लीटर एमस्टैलियन पेट्रोल इंजन (150bhp, 320Nm)
    • 2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन (130bhp, 300Nm)
    • 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (118bhp, 300Nm)

    ट्रैंस्मिशन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं। साथ ही आप इसे RWD और 4WD के दो विकल्प में से चुन सकते हैं।

    कलर ऑप्शन

    Exterior Front View

    नई थार अब छह रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें टैंगो रेड, डीप फ़ॉरेस्ट, एवरेस्ट वाइट, ब्लेज़िंग ब्रॉन्ज़, नापोली ब्लैक और नया बैटलशिप ग्रे शामिल है।

    वेरीएंट-वाइज फ़ीचर्स

    Mahindra Thar Facelift 2025 Dashboard

    2025 महिंद्रा थार को कुल 2 वेरीएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें मिलने वाले फ़ीचर्स नीचे दिए गए हैं।

    AXT वेरीएंट

    आइकॉनिक हेडलैम्प्स

    एलईडी टेललैम्प्स

    R16 स्टील वील्स

    नया डैशबोर्ड + स्टीयरिंग वील

    रियर एसी वेंट्स + कंसोल

    स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ

    हाइट अडज़स्टेबल ड्राइवर सीट

    विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री

    ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल्स

    फ्रंट डोर ट्रिम्स में पावर विंडो

    RWD के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल

    रिमोट कीलेस एंट्री

    अंदर से खुलने वाला फ़्यूल लिड

    रियर पार्किंग सेंसर्स

    ड्युअल एयरबैग्स

    रोल-ओवर मिटिगेशन के साथ ईएसपी

    हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल

    एबीएस के साथ ईबीडी और ब्रेक असिस्ट

    रियर डिमिस्टर

    LXT वेरीएंट

    थार ब्रैंडिंग के साथ 18-इंच डीप सिल्वर अलॉय वील्स

    फ्रंट फ़ॉग लैम्प्स + डीआरएल

    ड्युअल टोन बम्पर्स

    मोल्डेड साइड फुट स्टेप्स

    फ़ैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    4WD वेरीएंट में फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन डिस्कनेक्ट

    एचडी टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट (26.03 सेमी)

    ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले

    4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स

    ऑडियो और फ़ोन कंट्रोल के साथ नया स्टीयरिंग

    एड्वेंचर स्टैटिस्टिक्स जेन II

    रियर व्यू कैमरा

    क्रूज़ कंट्रोल

    इलेक्ट्रिक ओआरवीएम अडज़स्टमेंट

    रियर वाइपर + वॉशर

    टायरट्रॉनिक्स (TPMS) + TDMS (टायर

    डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम)

    डेड पेडल (सिर्फ़ एटी वेरीएंट के लिए)

    महिंद्रा थार इमेज
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    नई महिंद्रा बोलेरो के किस वेरीएंट में मिलते हैं कौन-से फ़ीचर्स!
     अगला 
    एमजी विंडसर इंस्पायर इडिशन लॉन्च; बनी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी!

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    महिंद्रा थार गैलरी

    • images
    • videos
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    33063 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    23720 बार देखा गया
    201 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • महिंद्रा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी महिंद्रा-कार्स

    महिंद्रा थार की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.91 लाख
    BangaloreRs. 11.99 लाख
    DelhiRs. 11.50 लाख
    PuneRs. 11.91 लाख
    HyderabadRs. 11.98 लाख
    AhmedabadRs. 11.04 लाख
    ChennaiRs. 11.90 लाख
    KolkataRs. 11.58 लाख
    ChandigarhRs. 11.34 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    33063 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    23720 बार देखा गया
    201 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • महिंद्रा थार 2025 में क्या है नया? जानिए हर वेरीएंट के फ़ीचर्स!