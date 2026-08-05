महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फ़ेसलिफ़्ट: लॉन्च से पहले जानिए क्या-क्या मिलेगा नया

15 अगस्त को होगी लॉन्च

पेट्रोल और डीज़ल, दोनों इंजन विकल्प रहेंगे बरक़रार

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फ़ेसलिफ़्ट 15 अगस्त को भारत में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले इस एसयूवी को बिना ढंके देखा गया है, जिससे इसके कई नए अपडेट्स सामने आए हैं। यह महिंद्रा की आइकॉनिक एसयूवी का मिड-लाइफ़ अपडेट है, जिसमें कई नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं।

इक्सटीरियर में होंगे मामूली बदलाव

स्कॉर्पियो क्लासिक से स्कॉर्पियो-एन तक का सफ़र डिज़ाइन के मामले में बड़ा बदलाव था, लेकिन इस बार इक्सटीरियर में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। एसयूवी में नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स दिए जाएंगे, जबकि टॉप वेरीएंट्स में डोर हैंडल्स पर क्रोम इंसर्ट्स भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में विज़न एस पर आधारित नई स्कॉर्पियो आने से पहले यह स्कॉर्पियो-एन का आख़िरी बड़ा अपडेट होगा।

ड्युअल डिजिटल स्क्रीन

अपनी दूसरी महिंद्रा एसयूवीज़ की तरह अब स्कॉर्पियो-एन फ़ेसलिफ़्ट में भी दो 10.25-इंच की डिजिटल स्क्रीन मिलेंगी। इस सेग्मेंट में बड़ी स्क्रीन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह काफ़ी समय से उम्मीद की जा रही थी। इनमें वही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जो कंपनी की दूसरी कारों में दिया जा रहा है और फ़ीचर्स भी लगभग वही होंगे। हालांकि, 7XO में मिलने वाला तीन-स्क्रीन सेटअप इसमें नहीं मिलेगा, यहां तक कि एक्सेसरी के तौर पर भी नहीं। माना जा रहा है कि वह फ़ीचर विज़न S के प्रोडक्शन मॉडल के लिए ही रखा जाएगा। तस्वीरों में यूएसबी टाइप-सी फ़ास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और पुश-बटन स्टार्ट भी नज़र आए हैं।

पैनारॉमिक सनरूफ़

करीब एक साल पहले हमने जानकारी दी थी कि स्कॉर्पियो-एन में पैनोरमिक सनरूफ़ मिलेगा, और अब यह फ़ीचर आख़िरकार आ गया है। ड्युअल-पेन सनरूफ़ के साथ मल्टीपल भाषाओं में वॉइस कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसे खोलने की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है।

इंजन विकल्प

पेट्रोल इंजन के तौर पर महिंद्रा का 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 200Bhp और 370Nm, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 200Bhp और 380Nm का आउटपुट देता है।

वहीं, 2.2-लीटर डीज़ल इंजन 200Bhp की पावर और मैनुअल/ऑटोमैटिक के साथ क्रमशः 370Nm और 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 4WD का विकल्प सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ मिलेगा।

तकनीकी तौर पर स्कॉर्पियो-एन महिंद्रा की मिड-साइज़ एसयूवी है, जो हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा के टॉप वेरीएंट्स के साथ-साथ टाटा हैरियर, टाटा सफ़ारी और अपनी ही कंपनी की महिंद्रा XUV 7XO जैसी एसयूवीज़ को टक्कर देती है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता