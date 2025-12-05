CarWale
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी; अपग्रेड्स को लेकर चर्चा गरम

    Read inEnglish
    Authors Image

    Dwij Bhandut

    491 बार पढ़ा गया
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी; अपग्रेड्स को लेकर चर्चा गरम
    • नए अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद
    • नया इंटीरियर भी दिए जाने की उम्मीद

    महिंद्रा आने वाले महीनों में अपनी आइस कार्स को भी अपडेट करने में जुटी है। इसी दौरान चेन्नई में कवर की हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट को टेस्टिंग करते हुए देखा गया। हालांकि, गाड़ी को पूरी तरह ढका गया था, जिससे डिज़ाइन की ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इसके आधार पर कुछ नए अपडेट्स मिलने की उम्मीद ज़रूर की जा रही है।

    नई स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट में आगे और पीछे के डिज़ाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही नए अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद है, जिनका साइज़ लगभग 19-इंच हो सकता है। सबसे बड़ा अपडेट केबिन में देखने को मिल सकता है, जहां नई अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और XUV700 फ़ेसलिफ़्ट की तरह मल्टी स्क्रीन वाला नया लेआउट दिया जा सकता है। यह बदलाव महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप की डिज़ाइन थीम से मेल खाते हैं।

    फ़ीचर्स की बात करें तो, फ़ेसलिफ़्टेड स्कॉर्पियो N में बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स, बेहतर ऑडियो सिस्टम और पैनरॉमिक सनरूफ़ मिलने की उम्मीद है। ये अपडेट्स एसयूवी को अपने सेग्मेंट में और ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हैं।

    मकैनिकल हिस्से में बदलाव किए जाने की उम्मीद कम है। नई स्कॉर्पियो N में वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिनके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं। वहीं 4x4 वेरीएंट में मामूली अपडेट्स किए जा सकते हैं।

    कुल मिलाकर, महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट पहले जैसे मज़बूत रोड प्रजेंस के साथ कुछ नए फ़ीचर्स और बेहतर केबिन लेकर आने वाली है, जिससे यह अपने सेग्मेंट में एक बार फिर चर्चाओं में लौट सकती है।

    स्रोत

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा स्कॉर्पियो N इमेज
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
     अगला 
    कारवाले ने किया टाटा अल्ट्रोज़ पेट्रोल वेरीएंट का माइलेज टेस्ट; जानें असल में है कितना!

    महिंद्रा स्कॉर्पियो N गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Mahindra BE 6 Formula Edition Walkaround | Styling Highlights, Interior & Prices Detailed
    youtube-icon
    Mahindra BE 6 Formula Edition Walkaround | Styling Highlights, Interior & Prices Detailed
    CarWale टीम द्वारा01 Dec 2025
    13628 बार देखा गया
    47 लाइक्स

    महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी; अपग्रेड्स को लेकर चर्चा गरम