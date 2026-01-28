महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट का इंटीरियर हुआ लीक; बड़ी स्क्रीन और नए फ़ीचर्स का हुआ ख़ुलासा

- वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलने की उम्मीद
- इंजन में नहीं किया जा सकता है कोई बदलाव
महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो N के फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न पर काम कर रही है और अब इसके इंटीरियर की पहली झलक सामने आई है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई तस्वीरों से साफ है कि, कंपनी इसके केबिन में भी बड़े और ज़रूरी बदलाव करने वाली है।
बड़ी टचस्क्रीन और अपडेटेड डैशबोर्ड
स्पाई तस्वीरों में सबसे बड़ा बदलाव नई बड़ी टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम के रूप में दिखा है। यह स्क्रीन मौजूदा मॉडल से बड़ी नज़र आती है और इसका लेआउट महिंद्रा की नई एसयूवीज़ जैसा लगता है। साथ ही डैशबोर्ड डिज़ाइन को भी थोड़ा नया किया गया है, जिससे केबिन ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम महसूस होता है।
वायरलेस कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद
नई स्क्रीन के साथ वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, केबिन में कुछ नए फ़िनिश और ट्रिम एलिमेंट्स भी देखे गए हैं, जो इंटीरियर को पहले से ज़्यादा नया और मॉडर्न बनाते हैं।
पैनरॉमिक सनरूफ़ हो सकता है शामिल
फ़ेसलिफ़्टेड स्कॉर्पियो N में पैनरॉमिक सनरूफ़ दिए जाने की भी चर्चा है। अगर यह फ़ीचर मिलता है, तो यह पहली बार होगा जब स्कॉर्पियो N में इस तरह का सनरूफ़ देखने को मिलेगा, जो ग्राहकों के लिए बड़ा आकर्षण साबित हो सकता है।
इंजन ऑप्शंस में बदलाव की उम्मीद नहीं
मकैनिकल तौर पर, स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट में इंजन लाइन-अप पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा पेट्रोल और डीज़ल इंजन विकल्प, मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जारी रह सकते हैं।
कब हो सकता है लॉन्च?
हालांकि, महिंद्रा ने अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंटीरियर स्पॉट होने से साफ है कि, फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न पर काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि, इसे आने वाले महीनों में पेश किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट में इंटीरियर अपग्रेड्स इसे सेग्मेंट में और मज़बूत बनाएंगे, ख़ासकर उन ग्राहकों के लिए, जो दमदार रोड प्रज़ेंस के साथ लेटेस्ट फ़ीचर्स भी चाहते हैं।
स्रोत: ज़िगवील्स