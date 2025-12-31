महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर आधारित पिक-अप ट्रक कैमरे में कैद; 2027 में हो सकता है लॉन्च

महिंद्रा ने साल 2023 के आख़िर में ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट दिखाकर साफ कर दिया था कि, कंपनी लाइफ़स्टाइल पिक-अप सेग्मेंट में ऐंट्री की तैयारी कर रही है। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, स्कॉर्पियो-N पर आधारित पिक-अप ट्रक को टेस्टिंग के दौरान क़रीब से देखा गया है। जिसे 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है।
नई स्पाई तस्वीरों से साफ है कि, यह पिक-अप काफ़ी हद तक प्रोडक्शन रेडी नज़र आ रही है। इसका फ्रंट और साइड प्रोफ़ाइल काफ़ी हद तक स्कॉर्पियो-N जैसा है। इसमें वही उभरी हुई शोल्डर लाइन, मज़बूत बोनट, बड़े ओआरवीएम्स, वही डोर हैंडल्स और बड़ा ग्लास एरिया देखने को मिलता है, जो मौजूदा स्कॉर्पियो-N की पहचान हैं।
हालांकि, पिक-अप होने की वजह से इसका रियर सेक्शन पूरी तरह अलग है। पीछे की तरफ लंबा वीलबेस, बड़ा कार्गो बेड, ऊंचा टेलगेट, छोटे ओवरहैंग्स और वर्टिकल स्टैक्ड टेललैम्प्स दिए गए हैं। टेलगेट के बीच में लगा स्टॉप लैंप इसे अलग पहचान देता है।
महिंद्रा की एसयूवी सेग्मेंट में पहले से मज़बूत पकड़ है और यह नया पिक-अप ट्रक उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया जा सकता है, जो लुक्स से ज़्यादा मज़बूती और माल ढोने के काम को अहमियत देते हैं। ख़ासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में, जहां आज भी बोलेरो जैसे यूटिलिटी वीइकल्स की अच्छी मांग है, वहां यह पिक-अप महिंद्रा की लाइन-अप को और मज़बूत कर सकता है।
स्रोत: टीम बीएचपी
अनुवाद: गुलाब चौबे