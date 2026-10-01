महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप की ग्रिल डिज़ाइन पेटेंट हुई लीक

भारत में 2027 में लॉन्च किया जाएगा

इस साल की शुरुआत में लगभग प्रोडक्शन रेडी अवतार में दिखाया गया था

महिंद्रा इस साल अपने कई नए प्रोडक्ट्स और अपडेट्स के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। हमने आपको शुरुआत में एक्सयूवी 7XO की लॉन्चिंग से लेकर हाल ही में लॉन्च हुई थार OG तक की सभी अपडेट्स दी हैं।

इन्हीं लॉन्चेज़ के बीच महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर (पहले ग्लोबल पिक-अप के नाम से जानी जाती थी) पिक-अप का प्रोडक्शन के क़रीब वर्ज़न पेश किया था। अब महिंद्रा को इस मॉडल की ग्रिल डिजाइन का पेटेंट मिल गया है।

पेटेंट इमेज़ में साफ देखा जा सकता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में वही ग्रिल डिजाइन दी जाएगी, जो इस साल अगस्त में शोकेस हुई थी। इसमें मल्टीपल हॉरिज़ॉन्टल स्लैट्स के साथ बीच में एक्स्ट्रा रिब्स दिए गए हैं। ग्रिल के सेंटर में महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो मिलेगा। उम्मीद है कि ग्रिल को ऑल-ब्लैक फिनिश के साथ ऊपर की तरफ ऑरेंज इंसर्ट्स मिलेंगे।

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिक-अप की डेब्यू अगले साल की शुरुआत में होगी, जिसमें ऐसे कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे जो आगे चलकर स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट में भी आ सकते हैं। खास बात ये है कि महिंद्रा एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत पहले ही टीज़ कर चुकी है, जो 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम होगी। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला इसुज़ु V-Cross और टोयोटा हिलक्स से होगा।