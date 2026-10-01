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    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप की ग्रिल डिज़ाइन पेटेंट हुई लीक

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    Aditya Nadkarni
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    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप की ग्रिल डिज़ाइन पेटेंट हुई लीक
    • भारत में 2027 में लॉन्च किया जाएगा
    • इस साल की शुरुआत में लगभग प्रोडक्शन रेडी अवतार में दिखाया गया था

    महिंद्रा इस साल अपने कई नए प्रोडक्ट्स और अपडेट्स के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। हमने आपको शुरुआत में एक्सयूवी 7XO की लॉन्चिंग से लेकर हाल ही में लॉन्च हुई थार OG तक की सभी अपडेट्स दी हैं।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Grille

    इन्हीं लॉन्चेज़ के बीच महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर (पहले ग्लोबल पिक-अप के नाम से जानी जाती थी) पिक-अप का प्रोडक्शन के क़रीब वर्ज़न पेश किया था। अब महिंद्रा को इस मॉडल की ग्रिल डिजाइन का पेटेंट मिल गया है।

    Exterior Grille

    पेटेंट इमेज़ में साफ देखा जा सकता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में वही ग्रिल डिजाइन दी जाएगी, जो इस साल अगस्त में शोकेस हुई थी। इसमें मल्टीपल हॉरिज़ॉन्टल स्लैट्स के साथ बीच में एक्स्ट्रा रिब्स दिए गए हैं। ग्रिल के सेंटर में महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो मिलेगा। उम्मीद है कि ग्रिल को ऑल-ब्लैक फिनिश के साथ ऊपर की तरफ ऑरेंज इंसर्ट्स मिलेंगे।

    Exterior Left Front Three Quarter

    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिक-अप की डेब्यू अगले साल की शुरुआत में होगी, जिसमें ऐसे कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे जो आगे चलकर स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट में भी आ सकते हैं। खास बात ये है कि महिंद्रा एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत पहले ही टीज़ कर चुकी है, जो 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम होगी। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला इसुज़ु V-Cross और टोयोटा हिलक्स से होगा।

    महिंद्रा Scorpio Lifestyler इमेज
    महिंद्रा Scorpio Lifestyler
    Rs. 17.25 - 27.00 लाख
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