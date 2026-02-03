CarWale
    जनवरी 2026 में महिंद्रा की ज़ोरदार सेल्स; 1.04 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिके

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    735 बार पढ़ा गया
    जनवरी 2026 में महिंद्रा की ज़ोरदार सेल्स; 1.04 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिके
    • पिछले साल की तुलना में हुई 24फ़ीसदी की सालाना बढ़त
    • XUV 7XO और XEV 9S को सिर्फ़ 4 घंटे में मिली 93,689 बुकिंग्स

    महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने साल 2026 की शुरुआत बेहद मज़बूती के साथ शुरू की है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 1,04,309 गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा हासिल कर लिया है, जोकि पिछले साल की तुलना में 24 फ़ीसदी की सालाना बढ़त को दिखाता है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    आंकड़ों की माने तो, ब्रैंड ने हर दिन लगभग 3,354 यूनिट्स की बिक्री की, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि, इस आंकड़े में घरेलू बिक्री के साथ-साथ एक्सपोर्ट भी शामिल हैं।

    सबसे बड़ी ताकत एकबार फिर महिंद्रा की एसयूवी सेग्मेंट साबित हुई है। घरेलू बाज़ार में कंपनी ने 63,510 एसयूवीज़ बेचीं, जो सालाना आधार पर 25 फ़ीसदी की ग्रोथ है। यह साफ दिखाता है कि, भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवीज़ की डिमांड लगातार बनी हुई है।

    कमर्शियल वीइकल सेग्मेंट में भी कंपनी का प्रदर्शन मज़बूत रहा। जनवरी 2026 में महिंद्रा ने घरेलू बाज़ार में 27,656 कमर्शियल वीइकल्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुक़ाबले 22 फ़ीसदी ज़्यादा है। इसमें लाइट कमर्शियल वीइकल्स और 3-वीलर्स दोनों का योगदान रहा।

    Exterior Right Front Three Quarter

    महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा के मुताबिक़, कंपनी ने जनवरी में एसयूवी और एलसीवी दोनों सेग्मेंट में शानदार ग्रोथ दर्ज की है। उन्होंने यह भी बताया कि, 14 जनवरी 2026 को खोली गई XUV 7XO और XEV 9S की बुकिंग को सिर्फ़ 4 घंटे में 93,689 बुकिंग्स मिलीं, जिनकी कुल वैल्यू क़रीब 20,500 करोड़ रुपए रही।

    Exterior Left Front Three Quarter

    एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी महिंद्रा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जनवरी 2026 में कंपनी ने 3,577 गाड़ियों का निर्यात किया, जो सालाना आधार पर 5 फ़ीसदी की बढ़त को दिखाता है।

    कुल मिलाकर, जनवरी 2026 के आंकड़े यह साफ संकेत देते हैं कि, महिंद्रा की एसयूवी रणनीति, नए प्रॉडक्ट्स और मज़बूत बुकिंग रिस्पॉन्स कंपनी को 2026 में भी ग्रोथ की राह पर बनाए रखने वाले हैं।

     अगला 
    महिंद्रा XUV 7XO का वेटिंग पीरियड 52 हफ़्तों तक पहुंचा; AX वेरीएंट पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार

