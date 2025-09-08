CarWale
    महिंद्रा एसयूवीज़ हुईं सस्ती; बोलेरो, स्कॉर्पियो-N और XUV700 पर 1.56 लाख रुपए तक का फ़ायदा!

    • XUV 3XO का डीज़ल वर्ज़न हुआ है सबसे किफ़ायती
    • फ़ेस्टिव सीज़न को देखते हुए ब्रैंड ने उठाया यह कदम

    महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने एसयूवी प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि, 6 सितंबर 2025 से अपने पूरे आइस एसयूवी पोर्टफ़ोलियो पर GST 2.0 के तहत मिलने वाला पूरा टैक्स फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि, अब महिंद्रा की लोकप्रिय एसयूवीज़ पहले से ज़्यादा किफ़ायती हो गई हैं। हालांकि इसे 22 सितंबर से लागू किया जाना था, लेकिन फ़ेस्टिव सीज़न लो देखते हुए ब्रैंड ने यह कदम उठाया है।

    कितना मिलेगा फ़ायदा?

    Left Rear Three Quarter

    नए GST स्ट्रक्चर के बाद ग्राहकों को महिंद्रा एसयूवीज़ पर 1.56 लाख रुपए तक की बचत होगी। मॉडल के हिसाब से यह फ़ायदा अलग-अलग होगा।

    मॉडल का नाम

    क़ीमत हुई कम  

    बोलेरो/नियो

    1.27 लाख रुपए तक

    XUV 3XO (पेट्रोल)

    1.40 लाख रुपए तक

    XUV 3XO (डीज़ल)

    1.56 लाख रुपए तक

    थार 2WD (डीज़ल)

    1.35 लाख रुपए तक

    थार 4WD (डीज़ल)

    1.01 लाख रुपए तक

    स्कॉर्पियो क्लासिक

    1.01 लाख रुपए तक

    स्कॉर्पियो-N

    1.45 लाख रुपए तक

    थार रॉक्स

    1.33 लाख रुपए तक

    XUV700

    1.43 लाख रुपए तक

    क्यों हुई एसयूवी सस्ती?

    पहले महिंद्रा की कई एसयूवीज़ पर कुल टैक्स दर 48% तक थी। लेकिन GST और सेस घटकर अब यह 40% रह गई है। इसी तरह, कुछ मॉडल्स पर 31% टैक्स लगता था, जो अब सिर्फ़ 18% रह गया है। महिंद्रा ने इस पूरे फ़र्क को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है।

    Right Front Three Quarter

    कंपनी का बयान

    महिंद्रा का कहना है कि, यह कदम ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देगा और आने वाले फ़ेस्टिव सीज़न में एसयूवी की बिक्री को और तेजी मिलेगी।

    निष्कर्ष

    अगर आप महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो, थार या XUV700 ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है। अब ये एसयूवीज़ पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रही हैं।

    महिंद्रा XUV 3XO की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.56 लाख
    BangaloreRs. 8.85 लाख
    DelhiRs. 8.30 लाख
    PuneRs. 8.56 लाख
    HyderabadRs. 8.77 लाख
    AhmedabadRs. 8.09 लाख
    ChennaiRs. 8.71 लाख
    KolkataRs. 8.47 लाख
    ChandigarhRs. 8.30 लाख

