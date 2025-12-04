महिंद्रा का बड़ा अपडेट; प्रीमियम गाड़ियों के लिए अलग शोरूम नहीं

सारी कार्स एक ही छत के नीचे मिलेंगी

सर्विस क्षमता में भी होगा 20% का इज़ाफ़ा

महिंद्रा ने साफ कर दिया है कि, वह अपनी नई इलेक्ट्रिक और प्रीमियम गाड़ियों के लिए अलग शोरूम बनाने की कोई योजना नहीं बना रही है। कंपनी अभी 14 मॉडल्स (आइस + ईवी) एक ही शोरूम से बेच रही है और आगे भी यही तरीका जारी रहेगा।

इसके साथ ही, महिंद्रा जनवरी 2026 में XUV700 का फ़ेसलिफ़्ट लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।

एक शोरूम, पूरा लाइनअप

महिंद्रा का कहना है कि, सभी कार्स एक ही जगह बेचने से ग्राहक को ज़्यादा सुविधा मिलती है। आपको अलग-अलग लोकेशन पर जाने के बजाय एक ही शोरूम में कई बजट और सेग्मेंट कार्स देखने को मिल जाती हैं। इस मॉडल को हुंडई, किआ, होंडा, रेनो और निसान जैसे ब्रैंड पहले से अपना रहे हैं।

दूसरी कंपनीज़ क्यों बनाती हैं अलग प्रीमियम शोरूम?

महिंद्रा के कुछ प्रमुख प्रतिद्वंदी अलग शोरूम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें

मारुति – नेक्सा

टाटा – ईवी इक्सक्लूज़िव स्टोर्स

टोयोटा – लेक्सस

ये ब्रैंड प्रीमियम ग्राहकों के लिए ज़्यादा निजी और लग्ज़री माहौल देना चाहते हैं।

आगे चलकर हुंडई भी 2027 में जेनेसिस ब्रैंड के साथ ऐसा ही मॉडल लाएगी।

सर्विस इक्सपीरियंस होगा और बेहतर

प्रीमियम शोरूम न खोलने के बावजूद, महिंद्रा अपने आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क पर जोर दे रही है। कंपनी का टारगेट है कि, इस वित्त वर्ष के आख़िर तक सर्विस क्षमता में क़रीब 20% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे ग्राहकों को तेज और बेहतर सर्विस मिल सकेगी।

पहले भी आजमाया था प्रीमियम मॉडल

महिंद्रा ने 2018 में अपनी अल्टुरस G4 एसयूवी के लिए ‘वर्ल्ड ऑफ़ एसयूवीज़’ नाम से प्रीमियम स्पेस बनाया था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सका।

अनुवाद: गुलाब चौबे