CarWale
    AD

    महिंद्रा का बड़ा अपडेट; प्रीमियम गाड़ियों के लिए अलग शोरूम नहीं

    Read inEnglish
    Authors Image

    Desirazu Venkat

    150 बार पढ़ा गया
    महिंद्रा का बड़ा अपडेट; प्रीमियम गाड़ियों के लिए अलग शोरूम नहीं
    • सारी कार्स एक ही छत के नीचे मिलेंगी
    • सर्विस क्षमता में भी होगा 20% का इज़ाफ़ा

    महिंद्रा ने साफ कर दिया है कि, वह अपनी नई इलेक्ट्रिक और प्रीमियम गाड़ियों के लिए अलग शोरूम बनाने की कोई योजना नहीं बना रही है। कंपनी अभी 14 मॉडल्स (आइस + ईवी) एक ही शोरूम से बेच रही है और आगे भी यही तरीका जारी रहेगा।

    इसके साथ ही, महिंद्रा जनवरी 2026 में XUV700 का फ़ेसलिफ़्ट लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।

    एक शोरूम, पूरा लाइनअप

    महिंद्रा का कहना है कि, सभी कार्स एक ही जगह बेचने से ग्राहक को ज़्यादा सुविधा मिलती है। आपको अलग-अलग लोकेशन पर जाने के बजाय एक ही शोरूम में कई बजट और सेग्मेंट कार्स देखने को मिल जाती हैं। इस मॉडल को हुंडई, किआ, होंडा, रेनो और निसान जैसे ब्रैंड पहले से अपना रहे हैं।

    Exterior Right Front Three Quarter

    दूसरी कंपनीज़ क्यों बनाती हैं अलग प्रीमियम शोरूम?

    महिंद्रा के कुछ प्रमुख प्रतिद्वंदी अलग शोरूम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें

    मारुति – नेक्सा

    टाटा – ईवी इक्सक्लूज़िव स्टोर्स

    टोयोटा – लेक्सस

    ये ब्रैंड प्रीमियम ग्राहकों के लिए ज़्यादा निजी और लग्ज़री माहौल देना चाहते हैं।

    आगे चलकर हुंडई भी 2027 में जेनेसिस ब्रैंड के साथ ऐसा ही मॉडल लाएगी।

    सर्विस इक्सपीरियंस होगा और बेहतर

    प्रीमियम शोरूम न खोलने के बावजूद, महिंद्रा अपने आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क पर जोर दे रही है। कंपनी का टारगेट है कि, इस वित्त वर्ष के आख़िर तक सर्विस क्षमता में क़रीब 20% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे ग्राहकों को तेज और बेहतर सर्विस मिल सकेगी।

    पहले भी आजमाया था प्रीमियम मॉडल

    महिंद्रा ने 2018 में अपनी अल्टुरस G4 एसयूवी के लिए ‘वर्ल्ड ऑफ़ एसयूवीज़’ नाम से प्रीमियम स्पेस बनाया था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सका।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    इस महीने के आख़िर तक खुलेगा टाटा सिएरा की क़ीमतों से जुड़ा पूरा राज!
     अगला 
    नई हुंडई वेन्यू की ज़बरदस्त मांग, बुकिंग्स ने 32,000 का आंकड़ा किया पार

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    महिंद्रा XEV 9S गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Mahindra BE 6 Formula Edition Walkaround | Styling Highlights, Interior & Prices Detailed
    youtube-icon
    Mahindra BE 6 Formula Edition Walkaround | Styling Highlights, Interior & Prices Detailed
    CarWale टीम द्वारा01 Dec 2025
    13628 बार देखा गया
    47 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    महिंद्रा XEV 9S
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 19.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    27th नवं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper S Convertible
    Launching Soon
    दिस 2025
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    10th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट
    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट

    Rs. 14.20 - 22.50 लाखअनुमानित प्राइस

    15th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    5th जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • महिंद्रा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी महिंद्रा-कार्स

    महिंद्रा XEV 9S की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    PuneRs. 21.13 लाख
    HyderabadRs. 21.13 लाख
    ChennaiRs. 21.15 लाख
    KolkataRs. 21.13 लाख
    ChandigarhRs. 21.11 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Mahindra BE 6 Formula Edition Walkaround | Styling Highlights, Interior & Prices Detailed
    youtube-icon
    Mahindra BE 6 Formula Edition Walkaround | Styling Highlights, Interior & Prices Detailed
    CarWale टीम द्वारा01 Dec 2025
    13628 बार देखा गया
    47 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • महिंद्रा का बड़ा अपडेट; प्रीमियम गाड़ियों के लिए अलग शोरूम नहीं