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    महिंद्रा ने बढ़ाई बोलेरो की क़ीमत; जानें, कितनी हुई महंगी?

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    Gulab Chaubey

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    महिंद्रा ने बढ़ाई बोलेरो की क़ीमत; जानें, कितनी हुई महंगी?
    • बोलेरो निओ की क़ीमत में भी किया गया है इज़ाफ़ा
    • इसमें मिलता है 1.5-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन

    भारतीय बाज़ार में अपनी मज़बूत पहचान बना चुकी महिंद्रा बोलेरो रेंज अब पहले से ज़्यादा महंगी हो गई है। महिंद्रा ने बोलेरो लाइनअप की क़ीमतों में 26,500 तक का इज़ाफ़ा कर दिया है। इस अपडेट के बाद नई क़ीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

    कंपनी की बोलेरो रेंज में फ़िलहाल महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो निओ और महिंद्रा बोलेरो निओ प्लस शामिल हैं। तीनों एसयूवीज़ सिर्फ़ डीज़ल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

    Exterior Right Front Three Quarter

    अगर स्टैंडर्ड बोलेरो की बात करें, तो इसके B4, B6, B6(O) और B8 वेरीएंट्स की क़ीमत में बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज़्यादा 26,500 रुपए का इज़ाफ़ा B6(O) वेरीएंट में हुआ है। नई क़ीमतों के बाद बोलेरो की एक्स-शोरूम क़ीमत 7.99 लाख से 9.90 लाख रुपए तक पहुंच गई है।

    वहीं महिंद्रा बोलेरो निओ के N4, N8, N10(R), N11 और N10(O) वेरीएंट्स भी महंगे हुए हैं। इस एसयूवी की नई एक्स-शोरूम क़ीमत अब 8.84 लाख से 10.49 लाख रुपए तक हो गई है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    दूसरी तरफ़ महिंद्रा बोलेरो निओ प्लस के P4 और P10 वेरीएंट्स की क़ीमत में भी इज़ाफ़ा किया गया है। नई क़ीमतों के बाद इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 10.99 लाख रुपए हो गई है। निओ प्लस की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका 9-सीटर (2+3+4) लेआउट है, जो बड़े परिवार और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसे किफ़ायती ऑप्शन बनाता है।

    इंजन की बात करें, तो बोलेरो में 1.5-लीटर एमहॉक डीज़ल इंजन मिलता है, जबकि निओ में इसी इंजन का ज़्यादा पावरफुल वर्ज़न दिया गया है। वहीं निओ प्लस में बड़ा 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो बेहतर परफ़ॉर्मेंस और लोड कैपेसिटी ऑफ़र करता है।

    लगातार बढ़ती क़ीमतों के बावजूद महिंद्रा बोलेरो की डिमांड ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में काफ़ी मज़बूत बनी हुई है। इसकी मज़बूत बॉडी, आसान मेंटेनेंस और ख़राब रास्तों पर शानदार परफ़ॉर्मेंस इसे आज भी लोगों की पसंदीदा एसयूवी बनाती है।

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    महिंद्रा बोलेरो की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 9.55 लाख
    BangaloreRs. 9.81 लाख
    DelhiRs. 9.19 लाख
    PuneRs. 9.48 लाख
    HyderabadRs. 9.83 लाख
    AhmedabadRs. 9.12 लाख
    ChennaiRs. 9.70 लाख
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    ChandigarhRs. 9.09 लाख

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