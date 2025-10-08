महिंद्रा की बोलेरो नियो हुई अपडेट; अब दिखेगी ज़्यादा मॉडर्न और स्मार्ट

क़ीमत 8.49 लाख रुपए से शुरू

इसमें मिलेगा 1.5-लीटरएमहॉक 100 डीज़ल इंजन

महिंद्रा ने हाल ही में अपनी आइकॉनिक एसयूवी बोलेरो नियो को अपडेट किया है। यह बजट-फ्रेंडली सब-फ़ोर मीटर एसयूवी अब नए डिज़ाइन और फ़ीचर्स के साथ और आकर्षक हो गई है। आइए नज़र डालते हैं इसकी डिटेल्स पर।

फ्रंट में नई बोलेरो नियो को ब्लैक ग्रिल दी गई है, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। इसके साथ सिल्वर स्किड प्लेट्स और हेडलैम्प्स मॉड्यूल में इंटीग्रेटेड डीआरएल्स एसयूवी को दमदार लुक देते हैं।

साइड प्रोफ़ाइल में आपको वील आर्चेस क्लैडिंग्स, साइड स्टेप, ड्युअल-टोन ओआरवीएम्स और ब्लैक गार्निश मिलती है। यह 16-इंच के ब्लैक-आउट अलॉय वील्स और 215/70 अपोलो अप्टेर्रा एचपी टायर्स पर चलती है।

रियर में डोर-माउंटेड स्पेयर वील, हाई-माउंटेड स्टॉप लैम्प, सी-पिलर पर टेल लाइट्स और हल्का स्पॉइलर दिया गया है। ब्लैक क्लैडिंग के कारण इसका लुक ड्युअल-टोन फ़िनिश के साथ और भी ख़ास लगता है।

केबिन में टॉप-स्पेक वेरीएंट के लिए लूनर ग्रे इंटीरियर मिलता है, जबकि एक मोचा ब्राउन विकल्प भी है।

इसके अलावा फ्रंट आर्मरेस्ट, पावर विंडो टॉगल, 12V कार चार्जर, 10W यूएसबी-सी और टाइप-ए पोर्ट भी दिए गए हैं। एसी के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो काफ़ी प्रैक्टिकल लगते हैं।

एसयूवी में 9-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जो ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले (वायर्ड) सपोर्ट करती है।

मकैनिकली, बोलेरो नियो में 1.5-लीटर एमहॉक 100 डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है।

महिंद्रा बोलेरो नियो कुल नौ कलर ऑप्शन्स में आती है और इसकी क़ीमत 8.49 लाख रुपए से शुरू होकर 9.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे