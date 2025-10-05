महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो फ़ेसलिफ़्ट कल होगी लॉन्च

- डिज़ाइन में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद
- इंजन में नहीं किया जा सकता है कोई बदलाव
महिंद्रा इंडिया कल अपनी दो पॉपुलर एसयूवीज़ बोलेरो और बोलेरो नियो का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न लॉन्च करने जा रही है। बोलेरो नियो के लिए यह पहला बड़ा अपडेट होगा, जबकि बोलेरो के लिए यह इस जनरेशन का आख़िरी बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है।
दोनों एसयूवीज़ की लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि, इनमें नई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए अलॉय वील्स डिज़ाइन और अपडेटेड इंटीरियर देखने को मिलेंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक फ़ीचर अपडेट्स की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि, कुछ नए कम्फ़र्ट और टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स इसमें जोड़े गए होंगे।
इंजन और परफ़ॉर्मेंस के मामले में दोनों एसयूवीज़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों में 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर डीज़ल इंजन दिया गया है।
बोलेरो में यह इंजन एमहॉक 75 ट्यूनिंग के साथ आता है, जो 75bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
वहीं बोलेरो नियो में यही इंजन एमहॉक 100 ट्यूनिंग के साथ मिलेगा, जो 100bhp की पावर और 240Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
दोनों एसयूवीज़ में सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया गया है, ऑटोमैटिक का ऑप्शन फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है।
यह अपडेट काफ़ी समय बाद आया है। लेकिन कंपनी का यह क़दम पूरी तरह समझ में आता है, क्योंकि बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों ही एसयूवी टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी मज़बूत बिल्ड क्वालिटी, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इन्हें छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अब भी पसंदीदा एसयूवी बनाए हुए हैं।
नई बोलेरो और बोलेरो नियो फ़ेसलिफ़्ट से उम्मीद है कि, यह क्लासिक लुक और मॉडर्न टच का एक बेहतर कॉम्बिनेशन पेश करेंगी। महिंद्रा की ये एसयूवीज़ अपनी रफ़-टफ इमेज और भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस की वजह से आने वाले महीनों में फिर से बिक्री के चार्ट पर टॉप पर पहुंच सकती हैं।
अनुवाद: गुलाब चौबे