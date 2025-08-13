CarWale
    महिंद्रा BE 6 का धमाल; 14 अगस्त को नया वर्ज़न, AWD या ओपन-टॉप?

    महिंद्रा BE 6 का धमाल; 14 अगस्त को नया वर्ज़न, AWD या ओपन-टॉप?
    • कल किया जाएगा शोकेस
    • कन्वर्टिबल या AWD वेरीएंट होने की उम्मीद

    महिंद्रा ने अपने BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के नए वर्ज़न का सरप्राइज़ टीज़र जारी किया है, जिसका पूरा ख़ुलासा कल यानी 14 अगस्त को होगा। यह टीज़र 14 और 15 अगस्त को होने वाले कॉन्सेप्ट शोकेस से पहले आया है। डार्क टीज़र इमेज में गाड़ी की फ्रंट डिज़ाइन और लाइटिंग की झलक दिखाई देती है। आइए, इसे आसान और विस्तार से जानते हैं!

    Mahindra BE 6 Grille

    इस टीज़र के एक फ्रेम में BE 6 की जगमगाती डीआरएल्स और हेडलैम्प्स दिखाई देती हैं, जो अंधेरे को चीर रही हैं। दूसरे फ्रेम में फ्रंट बम्पर पर लेयर्ड एलईडी सिग्नेचर दिखता है। डिज़ाइन की बात करें तो, महिंद्रा की ‘बॉर्न इलेक्ट्रिक’ (BE) डिज़ाइन लैंग्वेज के अनुरूप है, जिसमें शार्प लाइटिंग और बोल्ड स्टांस है।

    Mahindra BE 6 Right Front Three Quarter

    टीज़र से लगता है कि यह सिर्फ़ कॉस्मेटिक अपडेट नहीं है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि, यह एक कन्वर्टिबल एसयूवी कॉन्सेप्ट या ऑल-वील-ड्राइव (AWD) परफ़ॉर्मेंस वेरीएंट हो सकता है। यह BE 6 की अपील को और बढ़ाएगा, जो अभी सिंगल मोटर और फ्रंट-वील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।

    Mahindra BE 6 Right Side View

    महिंद्रा का यह टीज़र बताता है कि, BE रेंज में अलग-अलग बॉडी स्टाइल्स और मोटर ऑप्शंस होंगे, जो लाइफ़स्टाइल और परफ़ॉर्मेंस दोनों तरह के ख़रीदारों को टारगेट करेंगे। यह टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी ZS ईवी जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। अगर यह कन्वर्टिबल या ड्युअल-मोटर AWD वेरीएंट है, तो यह भारतीय ईवी मार्केट में नया ट्रेंड सेट कर सकता है।

    हालांकि, पूरा ख़ुलासा कल, 14 अगस्त 2025 को होगा। सभी की नज़रें महिंद्रा पर टिकी हैं कि क्या यह नया BE 6 वर्ज़न एक ओपन-टॉप इलेक्ट्रिक एसयूवी होगा, एक दमदार ड्युअल-मोटर AWD मॉडल, या कुछ पूरी तरह यूनिक।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा BE 6
    महिंद्रा BE 6
    Rs. 18.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
