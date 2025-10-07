महिंद्रा BE 6 Rall-E चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान दिखी

- BE 6 पर होगी आधारित
- ड्युअल मोटर सेटअप मिलने की है उम्मीद
महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप को लगातार बढ़ा रही है, और अब इसका एक नया मॉडल BE 6 Rall-E इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को चेन्नई की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह मॉडल असल में BE 6 का ऑफ़-रोड वर्ज़न है और कंपनी इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है।
टेस्टिंग के दौरान देखी गई कार पूरी तरह ढकी हुई थी, जिससे डिज़ाइन डिटेल्स साफ नहीं दिखीं। हालांकि तस्वीरों में इसके हेडलाइट और डीआरएल्स डिज़ाइन पहले से ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए। एसयूवी के साइड प्रोफ़ाइल में रूफ़ कैरियर, ब्लैक वील आर्चेस क्लैडिंग, वाइट पेंट के साथ ग्रीन डेकल्स और स्टील वील्स भी नज़र आए, जो इसे एक दमदार ऑफ़-रोडर लुक देते हैं।
मकैनिकल रूप से यह एसयूवी अपने स्टैंडर्ड महिंद्रा BE 6 से ज़्यादा पावरफुल होने की उम्मीद है। मौजूदा BE 6 का सेटअप 210kW पावर और 380Nm टॉर्क जनरेट करता है, जबकि Rall-E वर्ज़न में ड्युअल-मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त मोटर के जुड़ने से इसकी कुल आउटपुट क़रीब 290kW पावर और 480Nm टॉर्क तक पहुंच सकती है, जो इसे एक हाई-परफ़ॉर्मेंस इलेक्ट्रिक एसयूवी बना देगा।
महिंद्रा BE 6 Rall-E को कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज में एक एड्वेंचर मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसे ख़ास तौर पर उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऑफ़-रोडिंग के साथ इलेक्ट्रिक परफ़ॉर्मेंस भी चाहते हैं। उम्मीद है कि, इसके लॉन्च के बाद यह एसयूवी, टाटा हैरियर ईवी और एमजी क्लाउड ईवी जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी।
अनुवाद: गुलाब चौबे