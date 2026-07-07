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    महिंद्रा BE 07 अब प्रोडक्शन के क़रीब, नए फ़ीचर्स की हुई पुष्टि

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    Aditya Nadkarni
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    महिंद्रा BE 07 अब प्रोडक्शन के क़रीब, नए फ़ीचर्स की हुई पुष्टि

    • मिलेंगे फ्रेमलेस दरवाज़े

    • BE 6 से ऊपर होगी इसकी पोज़िशनिंग

    इस साल 15 अगस्त को महिंद्रा क्या बड़ा ऐलान करने वाली है, यह अभी साफ़ नहीं है। लेकिन कंपनी भारत की सड़कों पर अपने आने वाले मॉडल्स की टेस्टिंग लगातार कर रही है। ताज़ा स्पाई तस्वीरों में BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी का अपडेटेड टेस्ट मॉडल देखने को मिला है।

    तस्वीरों में नई महिंद्रा BE 07 के दो टेस्ट म्यूल नज़र आ रहे हैं, जिन पर अलग-अलग तरह से ढंका गया है। प्रोडक्शन-स्पेक हेडलैम्प्स को देखते हुए यह मॉडल लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार लगता है। हालांकि, इसमें अभी अस्थायी टेललैम्प्स लगाए गए हैं।

    Mahindra BE.07 Right Front Three Quarter

    2026 महिंद्रा BE 07 में फ्रेमलेस दरवाज़े, मोटराइज़्ड फ़्लश-फ़िटिंग डोर हैंडल्स, ब्लैक फ़िनिश वाले बड़े अलॉय वील्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फ़ॉग लैम्प्स, एंगुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टेलगेट पर नंबर प्लेट की जगह, रियर वाइपर और वॉशर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी टेललैम्प्स भी दिए जाएंगे।

    Mahindra BE.07 Right Side View

    इसकी विंडो लाइन, ढलान वाली रूफ़लाइन और रियर प्रोफ़ाइल को देखकर रेंज रोवर वेलार की झलक मिलती है।

    केबिन के अंदर महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में पैनारॉमिक सनरूफ़, 360-डिग्री कैमरा, एडास, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डैशबोर्ड पर ड्युअल स्क्रीन, टू-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, वायरलेस एप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो, छह एयरबैग्स, एचयूडी और टाइप-सी फ़ास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिलने की संभावना है।

    Mahindra BE.07 Right Side View

    फ़िलहाल महिंद्रा BE 07 के पावरट्रेन और तकनीकी स्पेसि​फ़िकेशन की जानकारी सामने नहीं आई है। इसमें 59kWh और 79kWh बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, जो फिलहाल महिंद्रा की दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ में भी मिलते हैं। इतना तय है कि कंपनी की ईवी लाइनअप में BE 07 की पोज़िशन BE 6 से ऊपर होगी। इसके डेब्यू से पहले इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की और भी जानकारी सामने आने की उम्मीद है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    महिंद्रा be.07 इमेज
    महिंद्रा be.07
    Rs. 25.00 - 30.00 लाख
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