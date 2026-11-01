महिंद्रा BE 07 चार्ज होते हुए दिखी

3-स्क्रीन डैशबोर्ड कंफर्म हुआ है

AWD मिलने की उम्मीद, टाटा सिएरा EV को देगा टक्कर

महिंद्रा BE 07 की कई स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इसका डिजाइन साफ नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक SUV ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले और कुछ प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी।

इस बार BE 07 को चार्जिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें इसके फ्रंट में C-शेप लाइटिंग एलिमेंट्स दिखे हैं, जो काफी पहचान में आते हैं। इसके बिना फ्रेम के विंडो पहले ही स्पॉट हो चुके हैं, और डोर हैंडल्स फ्लश फिटिंग वाले हैं, जो पॉप-आउट वर्ज़न लगते हैं। इसका ORVM भी नए डिजाइन में दिख रहा है।

फिलहाल BE 07 के मैकेनिकल्स के बारे में कहना जल्दी होगा, लेकिन ये SUV BE 6 से ऊपर पोजिशन की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट में AWD मिलेगा। साथ ही, पावर आउटपुट में भी अपग्रेड की उम्मीद है क्योंकि फिलहाल महिंद्रा के पास टाटा सिएरा EV QWD का सीधा मुकाबला नहीं है। लॉन्च टाइमलाइन अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसका शोकेस संभव है।

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