महिंद्रा कार्स पर पड़ी महंगाई की मार; 6 अप्रैल से पहले करें बुकिंग, वरना बढ़ जाएगी क़ीमत!

एसयूवी और कमर्शियल रेंज पर लागू होगा नया प्राइस

अधिकतम 2.5% तक महंगी होंगी कार्स

महिंद्रा ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि, कंपनी 6 अप्रैल 2026 से अपनी पूरी एसयूवी और कमर्शियल वीइकल रेंज की क़ीमतों में इज़ाफ़ा करने जा रही है। यह बढ़ोतरी अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक होगी, जबकि औसतन क़ीमतें क़रीब 1.6 प्रतिशत तक बढ़ेंगी।

कंपनी के मुताबिक़, यह फैसला बढ़ती लागत के दबाव को देखते हुए लिया गया है, जिसका असर अब सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।

हालांकि, हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 7XO के ख़रीदारों के लिए राहत भरी ख़बर है। इस मॉडल की क़ीमतों में बढ़ोतरी पहली 40,000 बुकिंग्स की डिलिवरी के बाद लागू होगी। यानी अगर आपने पहले ही बुकिंग कर ली है, तो आपको अभी के लिए पुराने दाम का फ़ायदा मिलेगा।

ख़रीदारों के लिए क्या है अहम?

अगर आप महिंद्रा की कोई नई एसयूवी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अहम है।

6 अप्रैल से पहले बुकिंग करने पर कम क़ीमत का फ़ायदा मिल सकता है

देरी करने पर वही मॉडल आपको ज़्यादा महंगा पड़ सकता है

फाइनेंस प्लानिंग और बजट पर भी पड़ेगा सीधा असर

सेग्मेंट पर क्या होगा असर?

महिंद्रा का यह क़दम इकलौता नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में पहले ही कई ब्रैंड्स क़ीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।

ऑटो सेक्टर में प्राइस हाइक का ट्रेंड जारी

अन्य कंपनीज़ भी जल्द बढ़ा सकती हैं क़ीमतें

ग्राहकों के लिए सही समय पर ख़रीदना होगा और अहम

कुल मिलाकर, अगर आप महिंद्रा की कार ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो यही सही समय है, क्योंकि अब इंतज़ार करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।