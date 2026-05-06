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    महिंद्रा का बड़ा प्लान; 2031 तक 10 नए आइस और 6 नई ईवीज़ करेगी लॉन्च

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    Desirazu Venkat

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    महिंद्रा का बड़ा प्लान; 2031 तक 10 नए आइस और 6 नई ईवीज़ करेगी लॉन्च

    महिंद्रा ने अपने फ़्यूचर प्रॉडक्ट प्लान का बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें कंपनी ने 2031 तक 10 नए आइस (पेट्रोल-डीज़ल) वीइकल्स और 6 नई ईवी लॉन्च करने का ऐलान किया है। ख़ास बात यह है कि, आइस लाइनअप में पूरी तरह नए नाम (नेमप्लेट्स) देखने को मिलेंगे, जबकि ईवी रेंज में नए मॉडल्स के साथ-साथ अपडेटेड वर्ज़न भी शामिल होंगे।

    आइस लाइनअप: नई जनरेशन और बड़े अपडेट

    आइस रेंज की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जहां महिंद्रा स्कॉर्पियो N और महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के अपडेटेड वर्ज़न देखने को मिल सकते हैं। हर साल 15 अगस्त पर कंपनी कोई बड़ा ऐलान करती है, और इस बार भी इन मॉडल्स पर फ़ोकस रहने की उम्मीद है। इसके बाद महिंद्रा थार का बड़ा अपडेट आ सकता है, जो रॉक्स जैसी स्टाइल और फ़ीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    सबसे बड़ा बदलाव 2026 के आख़िर या 2027 की शुरुआत में देखने को मिलेगा, जब कंपनी अपना नया NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म पेश करेगी। इसी पर आधारित विज़न S कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्ज़न आएगा, जो कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट दोनों फ़ॉर्म में लॉन्च हो सकता है।

    आने वाले सालों में विज़न X, विज़न T और विज़न XT जैसे कॉन्सेप्ट्स के प्रोडक्शन मॉडल भी देखने को मिलेंगे। वहीं महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा बोलेरो निओ को भी नई जनरेशन में अपडेट किया जाएगा।

    ईवी लाइनअप: धीरे-धीरे बढ़ता फ़ोकस

    Exterior Left Side View

    ईवी सेग्मेंट में महिंद्रा के पास पहले से BE6, XEV 9e और महिंद्रा XEV 9S जैसे मॉडल मौजूद हैं। अब इनकी रेंज में महिंद्रा XUV 3XO ईवी 2027 की शुरुआत में जुड़ सकती है। इसके अलावा, विज़न S और विज़न X के इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी देखने को मिल सकते हैं।

    हालांकि, कंपनी ने पहले 7 ईवी लॉन्च करने की बात कही थी, लेकिन अब इसे घटाकर 6 कर दिया गया है, जिसकी वजह ग्लोबल मार्केट में ईवी डिमांड का थोड़ा धीमा होना माना जा रहा है।

    नया प्लेटफ़ॉर्म और बड़ा प्लांट

    Exterior Right Side View

    इन सभी नए मॉडल्स की नींव होगी महिंद्रा का NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म, जो 2027 से चाकन प्लांट में शुरू होगा। इसके बाद 2028 में नागपुर में एक नया मेगा प्लांट शुरू किया जाएगा, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट होगा।

    यह प्लांट आइस और ईवी दोनों तरह के वीइकल्स बनाएगा और भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट्स (LHD) के लिए भी एक्सपोर्ट करेगा।

    क्या है इसका मतलब?

    महिंद्रा का यह प्लान साफ दिखाता है कि, कंपनी आने वाले समय में आइस और ईवी दोनों सेग्मेंट में आक्रामक रणनीति अपनाने वाली है। नए प्लेटफ़ॉर्म, नए मॉडल्स और एक्सपोर्ट फ़ोकस के साथ, यह क़दम कंपनी को ग्लोबल स्तर पर और मज़बूत बना सकता है।

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