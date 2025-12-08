CarWale
    मेड-इन-इंडिया हुंडई ग्रैंड i10 को ग्लोबल एनकैप में मिले ज़ीरो स्टार

    Jay Shah

    223 बार पढ़ा गया
    मेड-इन-इंडिया हुंडई ग्रैंड i10 को ग्लोबल एनकैप में मिले ज़ीरो स्टार
    • दक्षिण अफ्रीका बाज़ार के लिए किया गया टेस्ट
    • चाइल्ड सेफ़्टी में मिले तीन स्टार

    मेड-इन-इंडिया हुंडई ग्रैंड i10, जिसे दक्षिण अफ्रीका बाज़ार के लिए टेस्ट किया गया है, को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अडल्ट प्रोटेक्शन के लिए ज़ीरो स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए तीन स्टार मिले हैं।

    अडल्ट सेफ़्टी

    हुंडई ग्रैंड i10 ने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 34 में से सिर्फ़ 3.83 अंक हासिल किए। फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी पाई गई। लेकिन ड्राइवर की चेस्ट की सुरक्षा कमज़ोर रही। पैसेंजर की चेस्ट सुरक्षा यानी सामान्य दर्ज की गई।

    दोनों के घुटनों की सुरक्षा मार्जिनल रही, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे मौजूद अस्थिर स्ट्रक्चर से चोट का ख़तरा था।

    Hyundai Grand i10 Nios Right Side View

    साइड इंपैक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस की सुरक्षा अच्छी मिली, पेट की सुरक्षा सामान्य रही, लेकिन चेस्ट की ख़राब सुरक्षा के कारण कुल स्कोर कम हो गया। साथ ही साइड-पोल टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि कार में स्टैंडर्ड साइड हेड प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा, कार में सीटबेल्ट रिमाइंडर सिर्फ़ ड्राइवर के लिए मिलता है।

    चाइल्ड सेफ़्टी

    बच्चों की सुरक्षा में ग्रैंड i10 ने 49 में से 28.28 अंक यानी 3-स्टार रेटिंग हासिल की है।

    18 महीने और 3 साल के डमी रियर-फ़ेसिंग चाइल्ड सीट में पूरी तरह सुरक्षित रहे। फ्रंटल और साइड इंपैक्ट दोनों में हेड एक्सपोज़र नहीं दिखा, जो एक अच्छा रिजल्ट है। हालांकि, कार कुछ कारणों से अंक गंवा बैठी जैसे:

    हर सीट पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट नहीं हैं।

    एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच नहीं है।

    रियर सेंटर सीट पर सीआरएस इंस्टॉलेशन फ़ेल हुआ।

    Exterior Left Front Three Quarter

    क्या भारत वाली कार पर भी लागू होता है यह टेस्ट रिज़ल्ट?

    यह वही मॉडल है, जो भारत में ग्रैंड i10 निओस के नाम से बिकता है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 5.47 लाख रुपए एक्स-शोरूम है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    हुंडई ग्रैंड i10 निओस इमेज
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    Rs. 5.47 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    टाटा सिएरा के सभी वेरीएंट्स की क़ीमतें आईं सामने; अब तय करें कौन-सा है आपके लिए फ़िट!

    हुंडई ग्रैंड i10 निओस गैलरी

    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    CarWale टीम द्वारा13 Nov 2025
    23808 बार देखा गया
    78 लाइक्स
    Venue 2025 & Venue N Line 2025 | Full Exterior, Interior, Prices, Variants, & Features Explained!
    Venue 2025 & Venue N Line 2025 | Full Exterior, Interior, Prices, Variants, & Features Explained!
    CarWale टीम द्वारा05 Nov 2025
    30608 बार देखा गया
    105 लाइक्स

    • हुंडई-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.68 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हुंडई-कार्स

    हुंडई ग्रैंड i10 निओस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    PuneRs. 6.48 लाख
    HyderabadRs. 6.64 लाख
    ChennaiRs. 6.57 लाख
    KolkataRs. 6.42 लाख
    ChandigarhRs. 6.22 लाख

