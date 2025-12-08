मेड-इन-इंडिया हुंडई ग्रैंड i10 को ग्लोबल एनकैप में मिले ज़ीरो स्टार

दक्षिण अफ्रीका बाज़ार के लिए किया गया टेस्ट

चाइल्ड सेफ़्टी में मिले तीन स्टार

मेड-इन-इंडिया हुंडई ग्रैंड i10, जिसे दक्षिण अफ्रीका बाज़ार के लिए टेस्ट किया गया है, को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अडल्ट प्रोटेक्शन के लिए ज़ीरो स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए तीन स्टार मिले हैं।

अडल्ट सेफ़्टी

हुंडई ग्रैंड i10 ने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 34 में से सिर्फ़ 3.83 अंक हासिल किए। फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी पाई गई। लेकिन ड्राइवर की चेस्ट की सुरक्षा कमज़ोर रही। पैसेंजर की चेस्ट सुरक्षा यानी सामान्य दर्ज की गई।

दोनों के घुटनों की सुरक्षा मार्जिनल रही, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे मौजूद अस्थिर स्ट्रक्चर से चोट का ख़तरा था।

साइड इंपैक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस की सुरक्षा अच्छी मिली, पेट की सुरक्षा सामान्य रही, लेकिन चेस्ट की ख़राब सुरक्षा के कारण कुल स्कोर कम हो गया। साथ ही साइड-पोल टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि कार में स्टैंडर्ड साइड हेड प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा, कार में सीटबेल्ट रिमाइंडर सिर्फ़ ड्राइवर के लिए मिलता है।

चाइल्ड सेफ़्टी

बच्चों की सुरक्षा में ग्रैंड i10 ने 49 में से 28.28 अंक यानी 3-स्टार रेटिंग हासिल की है।

18 महीने और 3 साल के डमी रियर-फ़ेसिंग चाइल्ड सीट में पूरी तरह सुरक्षित रहे। फ्रंटल और साइड इंपैक्ट दोनों में हेड एक्सपोज़र नहीं दिखा, जो एक अच्छा रिजल्ट है। हालांकि, कार कुछ कारणों से अंक गंवा बैठी जैसे:

हर सीट पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट नहीं हैं।

एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच नहीं है।

रियर सेंटर सीट पर सीआरएस इंस्टॉलेशन फ़ेल हुआ।

क्या भारत वाली कार पर भी लागू होता है यह टेस्ट रिज़ल्ट?

यह वही मॉडल है, जो भारत में ग्रैंड i10 निओस के नाम से बिकता है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 5.47 लाख रुपए एक्स-शोरूम है।

अनुवाद: गुलाब चौबे